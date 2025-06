Isabel Pantoja tiene planeado abandonar España en los próximos meses. Desde hace semanas que cada vez suenan con más fuerzas los rumores de la salida in extremis de la viuda de Paquirri del país. De hecho, recientemente visitó la aldea de El Rocío -donde tiene la única propiedad que no ha puesto a la venta- para ofrecerle a la Blanca Paloma sus plegarias. Tras ello, Antonio Rossi destapó que la intención de la intérprete de Marinero de Luces era mudarse, unos planes que parece que pronto materializará tras el verano y que la alejan aún más de sus hijos, Kiko e Isa, con los que no tiene relación desde hace años.

El país al que se mudará en los próximos meses

Hace unos meses, Isabel Pantoja decidió abandonar Cantora -donde ha vivido desde que se casara con Paquirri-, para mudarse a La Finca, una exclusiva urbanización de Madrid. Sin embargo, parece que la tonadillera no ha encajado del todo en la capital española y ha decidido probar suerte en otro país.

Antonio Rossi, que hace unos días destapó la decisión de Pantoja de mudarse fuera de España, ha contado más detalles sobre su traslado, que será inminente. «Tiene decidido el destino desde hace tiempo. Se barajaron otras opciones, pero la decisión está una muy avanzada. Aunque todavía no tiene casa allí, han avanzado los trámites para estar allí durante varios años y situar en ese punto su lugar de operaciones. Si en septiembre no está allí, será un drama», ha dicho el colaborador de Vamos a ver tras contar que lo más probable es que su próximo país de residencia sea República Dominicana.

Tras ello, Kike Calleja, tertuliano del programa matutino semanal de Telecinco, también ha arrojado otros datos sobre la salida in extremis de Pantoja de España y ha dado luz verde sobre el motivo de esta mudanza: «Tiene amigos allí y es muy posible que se mude a Punta Cana. Ha tenido un gran disgusto estos días. Ha tenido un problema con la productora de su serie. Me dicen que ahora está todo parado. Ha saltado todo por los aires. No se sabe si lo retomarán. Está complicada la cosa», ha dicho.

Por su parte, Antonio Rossi ha contado que no se irá sola, si no que estará acompañada por Agustín Pantoja, su hermano y su mano derecha: «Han pedido visado de permanencia de varios años. No sabemos cuánto tiempo se van a quedar.» Además, ha explicado qué ha ocurrido con la cancelación sobre la biopic de Isabel: «El peor de sus temores se ha producido. El contrato se ha roto. La cosa se complica. Isabel abandona Madrid en las próximas semanas para siempre. No vuelve a Cantora evidentemente, se centra en la gira internacional y busca un sitio que sea lugar propicio para la gira que comienza en noviembre y que le llevará a Latinoamérica, Centroamérica y Estados Unidos, también Europa y Portugal».

Además, ha añadido que «ya hay maletas en su casa» y que «ya están empaquetando» para que su salida sea inminente con el objetivo de cerrar su etapa en Madrid: «Lo único que le interesa es centrarse en el trabajo, en los años que le quedan, en la serie, en el documental y en la que puede ser su última gran gira internacional».