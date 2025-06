Isabel Pantoja tiene un pie fuera de España. Sin embargo, antes de coger un vuelo hasta la otra punta del mundo para mudarse, Pantoja ha hecho una parada en El Rocío, donde tiene una casa desde el 2001. La tonadillera ya estaría planteando su salida in extremis de España por motivos laborales -que se suman al distanciamiento con su familia y concretamente con sus hijos-. Aunque este movimiento es reciente, lo cierto es que desde hace años que la viuda de Francisco Rivera ‘Paquirri’ ha tratado de desprenderse de su pasado al poner a la venta Cantora, una de las fincas más conocidas de España. Sin embargo, hay una propiedad de la que no quiere prescindir a pesar de que lleva mucho tiempo sin acudir: su casa de El Rocío, en Almonte, donde el el futuro descansarán sus restos mortales.

Según ha contado Antonio Rossi en Vamos a ver, la madre de Isa Pantoja ha acudido en esta ocasión y no en otra -a pesar de las miles de personas que ya se encuentran allí- por «un significado especial por lo que va a venir en los próximos meses. Ha salido de Madrid para ir a rezara la virgen y también por otras cosas. No ha hecho el camino, ha ido por otras cosas. No iba desde el fallecimiento de su madre».

Así es la casa de El Rocío de Isabel Pantoja

En el 2001, Pantoja compró por 93.000 euros su casa de El Rocío, en Huelva y muy cerca del Santuario. Un precio muy asequible cuyo valor ha aumentado a 1 millón de euros ya que en 2016 tomó la decisión de ponerla a la venta. Sin embargo, y a pesar de las ofertas que recibió por ella al tratarse de una vivienda con historia, finalmente decidió que no.

Isabel Pantoja y Julián Muñoz en El Rocío. (FOTO: GTRES)

Sabido es el fuerte vínculo de la madre de Kiko Rivera por Andalucía y, por ende, por sus tradiciones. Durante muchos años, esta casa rústica se convirtió en su refugio y un lugar en el que reunirse con los suyos ya que la estancia tiene 400 metros cuadrados distribuidos en dos plantas con un total de 10 habitaciones -la mayoría de ellas con literas-. Además, se convirtió en un punto de encuentro con Julián Muñoz, con el que hizo varias peregrinaciones a la aldea donde se encuentra esta virgen por la que siente una gran devoción.

Kiko Rivera y Anabel Pantoja en El Rocío. (FOTO: GTRES)

En cuanto a la decoración de la misma, esta casa -al igual que el resto de sus vecinos- se asemeja mucho a una de campo. En este domicilio, Pantoja guarda grandes recuerdos, así como imágenes familiares o trofeos taurinos. Además, en el exterior, hay un guiño hacia el gran amor de su vida, ‘Paquirri’. En la fachada, en una de las rejas del exterior, hay unas iniciales FR -en referencia a Francisco Rivera-.

Hace muchos años que Isabel, que tuvo la intención de venderla hace una década, no pernocta en esta propiedad llena de estancias para el descanso y reuniones entre amigos. El motivo por el que finalmente decidió no desprenderse de ella fue porque, según contó la revista Semana, la idea de Pantoja es que sus restos mortales reposen en su casa de El Rocío tras su fallecimiento.

La huida de Isabel Pantoja de España

Por su carga emocional, Isabel quiere mantener este refugio a diferencia del resto de sus propiedades. En los últimos días trascendió que Pantoja había tomado la decisión de abandonar España. Fue Marisa Martín Blázquez la que en Fiesta contó algunos detalles de su próximo destino. «De Cantora ella ya no quiere saber nada; quedó en una nebulosa. Se iniciaron una serie de negociaciones. Estaba en venta, pero era una cantidad inviable que nadie ha querido pagar. Ha decidido buscar un lugar donde residir por distintos motivos: uno de ellos profesional y otros personales», contó antes de destapar que una de las opciones era México.