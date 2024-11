Paulina Rubio, sin piedad contra Colate: pide judicialmente que su hijo no pueda salir de Miami

La historia de desamor de Colate Vallejo-Nágera y Paulina Rubio empezó a escribirse en marzo de 2012, año en el que decidieron separarse. Tuvieron problemas desde el primer momento y el empresario ha llegado a reconocer que su capacidad económica se vio mermada por la fuerza de la cantante. Paulina ha vuelto a movilizar a sus abogados y en esta ocasión quiere algo muy claro: que su hijo no vuelva a salir de Miami, ciudad donde se ha criado.

El periodista Álex Rodríguez, un informador que tiene mucho peso en la televisión latinoamericana, sostiene que Colate mantuvo una discusión con el hermano de Paulina. El problema es que su hijo Andrea Nicolás estaba presente y la artista no quiere que el joven vuelva a ser testigo de un suceso de estas características. Ha pedido judicialmente que su vástago esté siempre a su lado para controlar todo lo que se desarrolla a su alrededor.

Paulina Rubio moviliza a sus abogados

Álex Rodríguez ha tenido acceso a las pruebas que confirman el último movimiento de la intérprete. «Acabamos de conseguir también este documento escrito y presentado en un juzgado de España donde Paulina Rubio acaba de solicitar que se suspenda el tiempo compartido de Colate con su hijo y que se prohíba el traslado del menor fuera de Miami», ha explicado en el programa ¡Siéntese quien pueda!

Posado de Paulina Rubio. (Foto: Gtres)

«Y si leemos en páginas interiores, Paulina Rubio le cuenta al juez la campaña tóxica de Colate con su hijo para alinearlo, según ella, en contra de su madre. Cito textualmente: Colate alegó falsamente que no encontraba el pasaporte del niño. Su campaña tóxica para alinearlo, al niño, en contra de su madre ha ocasionado un sustancial daño emocional hacia el niño. El padre tiene un historial manipulador».

Paulina está convencido de que su ex está perjudicando al hijo que tienen en común y su entorno asegura que hará todo lo posible para impedirlo. Sin embargo, los defensores de Colate Vallejo Vallejo-Nágera sostienen que todo son excusas que ha puesto la cantante para alargar el conflicto judicial.

Colate ha estado muy preocupado

El empresario ha intentado llevar este conflicto en privado, pero llegado el momento decidió abrir su corazón. Insiste en que lo único que quiere es llegar a un acuerdo con Paulina para poder pasar el mayor tiempo posible con el menor, pero la cantante no deja de ponerle obstáculos. Fue Colate el que reconoció que se había gastado muchísimo dinero en esta guerra, aunque no hay nada ni nadie que le pueda apartar de su familia.

Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera cuando eran pareja. (Foto: Gtres)

«Yo intento hacer lo mejor posible para nuestro hijo. Ya no es tan pequeño y no pregunta porque no le hace falta preguntar porque ya se da cuenta de las cosas», declaró en la revista Pronto en 2023. «Como padre, me duele que mi hijo tenga que vivir lo que vive. Podría ser todo más fácil para él y más bonito, pero bueno, estamos adaptados a la situación, lo entiende y lo llevamos bien».

Andrea Nicolás no ha tenido más remedio que adaptarse. Colate insiste en que el joven disfruta mucho cuando se reúne con sus primos, los hijos de Samantha Vallejo-Nágera. Lamentablemente estos encuentros cada vez son menos frecuentes y su Paulina consigue lo que quiere pasarán a ser inexistentes.