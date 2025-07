Colate Nicolás Vallejo-Nágera ha recibido un varapalo judicial que no esperaba y que nada tiene que ver con su batalla en los tribunales con Paulina Rubio, su ex mujer. El empresario presentó una demanda contra BULLDOG TV SPAIN SL, la productora de Supervivientes, tras las lesiones sufridas durante una de las pruebas en su participación en el reality en la edición de 2019. Sin embargo, la Audiencia Provincial Civil de Madrid ha desestimado su recurso de apelación y ha presentado la sentencia.

Nuevo enfrentamiento en los tribunales

En junio del 2019, Colate se encontraba concursando en Supervivientes. Un reality en el que los participantes no firman un acuerdo laboral con la productora, si no que se presentan como autónomos a dicha prueba extrema por la que reciben una retribución económica. De manera voluntaria, el ex de la intérprete de Ni Una Sola Palabra -con la que tiene un enfrentamiento judicial por la custodia de su hijo menor de edad-, viajó hasta Honduras para formar parte del elenco de famosos que, durante semanas, estuvieron sometidos a uno de los programas más duros de la televisión.

Colate Nicolás Vallejo-Nágera durante su participación en ‘Supervivientes’

Una de las pruebas más conocidas del reality es la noria infernal, una prueba en la que resultó herido tras ser aplastado por la rueda. «¡El hombro! ¡Me duele!», dijo el hermano de Samantha Vallejo-Nágera, que sufrió una dolencia en las costillas, por lo que tuvo que ser atendido de urgencia por el equipo médico que consideró su traslado a España tras estar incapacitado de seguir en el concurso.

Fue por ello que Colate decidió tomar acciones legales contra la productora del programa que entonces presentaba Lara Álvarez. Sin embargo, el Juzgado de Primera instancia número 64 de Madrid ha desestimado su recurso de apelación y ha detallado el motivo por el que ha «rechazado» su demanda. La Justicia madrileña, en la sentencia, apunta en primer lugar que desestima su petición en primer lugar por «no existir una relación laboral» entre el concursante y «la demandada», es decir BULLDOG TV SPAIN SL. Además, según reza el escrito, el ex de Paulina Rubio asumió de manera voluntaria el «riesgo» de participar en en este concurso al «haber firmado una cláusula de exoneración de responsabilidad a la productora y no quedar acreditada la omisión de medidas de seguridad y controles necesarios para el desarrollo de la actividad», siendo el propio Colate el responsable de las lesiones «al no seguir las instrucciones de la prueba». Además, apuntan que en ningún momento el concursante fue «obligado» a realizar dicha prueba por la que, si hubiera sido vencedor de la misma, hubiera obtenido una recompensa.

Algunos de los concursantes de ‘Supervivientes’ 2019. (FOTO: GTRES)

Por su parte, la Audiencia Provincial Civil de Madrid ha reiterado que Colate era plenamente consciente de la prueba extrema a la que se sometía al «haber sido espectador» de otras ediciones. Todo ello ha supuesto que la justicia considere que no es responsabilidad de la productora ni de Mediaset: «En el caso presente, se trata de la participación consciente y voluntaria del recurrente en un concurso que comporta determinados riesgos, no ya de forma lúdica, sino incluso en este caso generosamente retribuida, aceptando con ello el riesgo por el que ha resultado lesionado a consecuencia de dicha participación voluntaria y siendo consciente de los riesgos que su práctica conllevaba».

Finalmente, en cuanto a la resolución final, conocido jurídicamente como «fallo», la Audiencia considera que, además de desestimar el recurso de apelación, el demandante tendrá que pagar las costas de la parte demandada y ha desestimado el recurso de apelación.