El día que “murió” Miguel Bosé: cronología de un bulo

En 1992, Miguel Bosé «murió». Hace más de tres décadas de uno de los mayores bulos de la industria de la música cuando se dio la noticia en directo en el programa Cadena Ibérica del fallecimiento del intérprete de Morena Mía. Este medio de comunicación aseguró que el artista había perdido la vida en el hospital madrileño Ramón y Cajal tras varias informaciones sobre el supuesto y delicado estado de salud del cantante.

No fue a comienzos de los noventa la primera vez que el ex de Nacho Palau tuvo que hacer frente a esta noticia. En los ochenta, justo diez años antes, la revista Pronto lanzó un sorprendente titular sobre el estado de salud de Bosé. «La grave y misteriosa enfermedad de Miguel Bosé», rezaba el mensaje principal de la noticia. Una información que posteriormente se desmintió.

El día que mataron en directo a Miguel Bosé

Miguel Bosé en el FesTVal de Vitoria / Gtres

Diez años después, en el verano de 1992, se filtro una imagen del intérprete de Como un lobo en la que aparecía visiblemente desmejorado. Una foto que hizo saltar todas las alarmas sobre su estado de salud. Meses después, en octubre de ese mismo año, se anunció la supuesta muerte del cantante tras ser víctima del sida -un rumor que salió años atrás- y que ponía sobre la mesa la orientación sexual del tío de Bimba Bosé.

Cadena Ibérica fue la primera en dar esta noticia. Sin embargo, lejos de la realidad, otros medios se encargaron de desmentirla al momento tras cerciorarse que Bosé no estaba en España, si no en Normandía por motivos laborales. No obstante, no fue suficiente la prueba hasta que Diez Minutos publicó un reportaje fotográfico del hijo de Luis Miguel Dominguín en París.

Miguel Bosé en una imagen de archivo / Gtres

Debido a las especulaciones sobre su estado de salud, Bosé no tardó en romper su silencio en la revista Panorama donde confirmó que, efectivamente, seguía vivo. «Estoy hasta las narices de los rumores. Llevo diez años aguantando mentiras sobre mi vida privada y no aguanto más; solo les queda decir que me gusta la zoofilia. Sé que es un médico del Ramón y Cajal quien le dijo a una enfermera que me estaba muriendo de sida. Estoy dispuesto a llegar hasta el final, voy a destruirle», aseguró el intérprete de Amante Bandido en la revista Panorama.

A pesar de dar explicaciones en el medio citado, lo cierto es que Miguel Bosé se vio obligado a hacer una aparición televisiva para que su público pudiera comprobar de primera mano que no estaba muerto. Lo hizo en Queremos saber, un programa presentado por Mercedes Milá, donde zanjó todas las dudas: «No pude hacer nada por venir antes por razones de trabajo. Me siento como Lázaro (haciendo referencia a un relato de la Biblia) No doy crédito».