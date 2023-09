Descubre por qué el bolso de hombro de Valentino by Mario Divina es el más vendido en Amazon

Los accesorios pequeños nunca pasan de moda. No importa cuáles sean las tendencias protagonistas de cada temporada, siempre hay un complemento minimalista para mejorar tus looks. En este caso, el bolso de hombro de Valentino by Mario Divina en Amazon.

Se trata de un accesorio ideal para salir de fiesta o asistir a eventos formales, en el que caben todos los elementos de valor básicos. Puedes guardar tanto el móvil como las llaves de casa o del coche en él para no llevar encima si llevas vestido o para tu mayor comodidad.

El bolso de hombro de Valentino by Mario Divina

¡Selecciona tu color favorito!

Perfecto para esta época de temperaturas variables entre el verano y el otoño, este artículo se encuentra disponible en cinco tonos. Debes seleccionar el color que más te guste entre el tradicional negro, los nocturnos oro y plata, y los revolucionarios rojo y azul. Verás que el precio va variando en función del color, según sea más o menos, así que debes tenerlo en cuenta a la hora de elegir y comprar.

Materiales de primera

En cuanto a su confección, el material exterior es puramente sintético mientras que el revestimiento está hecho de poliuretano. Asimismo, para la suela usan piel sintética/poliuretano y para el cierre utilizan cremallera.

En resumen, un conjunto de materiales resistentes que harán que este bolso dure varios años si le das el mantenimiento y los cuidados que el fabricante suele recomendar.

Porque hablamos de una marca de ala calidad, diseño y confección que va a pasar desapercibida nunca. Ni tampoco de moda, es decir, lo tendrás para siempre.

Peso y dimensiones

Para que tengas más información sobre este bolso, hay que saber que su peso es de solamente 322 gramos, por lo que no sufrirás de molestias ni dolor ni siquiera si lo tienes encima toda la noche.

Respecto a sus dimensiones, son de 17 x 4 x 11,5 cm. Esto da cuenta de su tamaño minimalista pero suficiente para ir de fiesta. Vamos, que llevas ahí lo indispensable como el móvil, la cartera con billetes y tarjeta, documentación, las llaves y poco más. ¡Todo lo que necesitas en tales momentos!

Precio, envío y devoluciones

El precio de este artículo es de 59,00 euros en color negro. Debes hacer una simulación del envío para saber cuánto cuesta hasta tu domicilio. Suponiendo que no estés satisfecha, las devoluciones son gratuitas. Y recuerda que todos los precios indicados incluyen IVA.