La fisio aterrada que «no podía salir de su habitación» a Julio Iglesias: «Estaba mirando el mar para ti, podemos entrar»

OKDIARIO ha tenido acceso a nuevos mensajes de whatsapp que la fisioterapeuta venezolana envió a Julio Iglesias durante su relación laboral en 2021, cuyo contenido contradice las graves acusaciones de abuso, maltrato y agresión sexual que ha presentado ante la Audiencia Nacional a través de la organización Women’s Link, financiada por el multimillonario woke George Soros.

El 2 de agosto de 2021, mientras supuestamente vivía «en dictadura» bajo el yugo de un hombre al que describió con una «personalidad superdéspota», la fisioterapeuta escribió a Iglesias: «Profesor, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿A qué hora quieres hacer ejercicio?».

Tres días después, el 5 de agosto, lejos de mostrar el terror que describe en su denuncia, le enviaba mensajes cariñosos acompañados de una fotografía de una playa paradisíaca: «Buenos días profesor ✨!! ¿Cómo despiertas? Estaba mirando el mar para ti, la marea está baja pero igual podemos entrar al mar, está habiendo un lindo día ☀️».

Contradicciones con su testimonio

Estos mensajes contrastan con el relato que la denunciante ha presentado ante la Fiscalía. Según su testimonio, trabajar para Julio Iglesias significaba vivir sometida a un régimen de terror donde no podía «salir de su habitación» sin permiso, estaba constantemente vigilada y sufría acoso sexual continuado.

La fisioterapeuta asegura en su denuncia que Iglesias le tocó los pechos de manera violenta, le metió «la lengua hasta las amígdalas» y le ordenó participar en un trío sexual, golpeándola en la pierna cuando se negó. También afirmó que el cantante tenía «una personalidad superdéspota» que buscaba quebrarla, humillarla y pisotearla y que ella estaba «agotada de la situación» cuando decidió marcharse.

Sin embargo, los mensajes evidencian una relación cordial y afectuosa. El 20 de abril de 2021 le escribió: «Profesor, buenas noches, espero puedas dormir sin malestar, sueñes con los angelitos y puedas descansar, te quiero mucho y si necesitas algo de mí aquí estoy a tu entera disposición».

Felicitaciones un año después

Más llamativo aún resulta que, más de un año después de abandonar su empleo, el 23 de septiembre de 2022, la fisioterapeuta le enviara efusivas felicitaciones de cumpleaños: «Feliz Feliz cumpleañoooooossss 🎉🎊🦋🎁Julitoooo!!! Querido profesor, que Dios te siga llenando de mucha salud 🙏, para que puedas seguir gozando de esta hermosa vida✨, te mando un beso y un abrazo 🤗, TE QUIERO 😘siempre te recuerdo con cariño ❤️❤️❤️».

La fisioterapeuta firmó ese mensaje como «tu fisioterapeuta por siempre 💁🏻‍♀️», una expresión difícilmente compatible con su posterior afirmación ante la Fiscalía de que decidió «no volver jamás» después de las presuntas agresiones sexuales.

Estos mensajes se suman a los ya desvelados por OKDIARIO de la segunda denunciante, «Rebeca», quien también envió mensajes cariñosos a Julio Iglesias dos años después de finalizar su relación laboral, expresándole que «lo quería mucho» y estaba «a la orden», pese a acusarle de violación, agresiones y coacciones.