La fisio que acusa a Julio Iglesias de agresión sexual vivía pendiente de él: «Un beso, que te mejores, profesor; cuando me necesites, me llamas»

OKDIARIO ha tenido acceso a los mensajes de WhatsApp que «Laura» —nombre ficticio con el que se identifica a la fisioterapeuta venezolana para proteger su identidad— envió a Julio Iglesias en septiembre de 2021, justo cuando estaba abandonando su puesto de trabajo en la mansión del cantante. El contenido de estos mensajes contradice el relato de abuso, terror y agresión sexual que ha presentado ante la Audiencia Nacional.

El 3 de septiembre de 2021, la fisioterapeuta escribió a Julio Iglesias: «Hola profesor, cuando me necesites me llamas, estoy pendiente». Este mensaje resulta incompatible con el testimonio que posteriormente presentaría ante la Fiscalía, donde asegura que decidió «no volver jamás» después de las presuntas agresiones sexuales que, según afirma, sufrió durante meses.

Dos días después, el 5 de septiembre, al salir de Villa Corales 5, la mansión del cantante en Punta Cana, le envió un mensaje de tranquilidad: «Ya voy saliendo de Corales profesor, te aviso cuando llegue, te quiero mucho, gracias por todo ❤️».

«Un beso que te mejores profesor»

Los mensajes de «Laura» a Julio Iglesias muestran una actitud de disponibilidad constante y preocupación por el bienestar del cantante. Además de los mensajes de despedida, le escribió: «Un beso 💋 Que te mejores profesor ❤️😘», manifestando una cercanía emocional difícilmente compatible con el terror que describe en su denuncia.

Según el relato que «Laura» ha presentado ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, trabajar para Julio Iglesias significaba vivir «en dictadura», sometida a un régimen de vigilancia constante donde no podía «salir de su habitación» sin permiso y sufría acoso sexual continuado.

La fisioterapeuta asegura en su denuncia que el cantante la tocó los pechos de manera violenta, le metió «la lengua hasta las amígdalas» y le ordenó participar en un trío sexual, golpeándola en la pierna cuando se negó. También afirma que Iglesias tiene «una personalidad superdéspota que busca quebrarte, humillarte y pisotearte» y que ella estaba «agotada de la situación» cuando decidió marcharse.

Mensajes durante la relación laboral

Sin embargo, los mensajes que envió durante su periodo laboral tampoco mostraban signos de malestar. El 2 de agosto de 2021 le escribió: «Profesor cómo estás? Cómo te sientes? A qué hora quieres hacer ejercicio?».

Tres días después, el 5 de agosto, le enviaba mensajes acompañados de una fotografía de una playa paradisíaca: «Buenos días profesor ✨!! Cómo despiertas? Estaba mirando el mar para ti, la marea está baja pero igual podemos entrar al mar, está habiendo un lindo día ☀️».

El 20 de abril de 2021 le había escrito: «Profesor buenas noches, espero puedas dormir sin malestar, sueñes con los angelitos y puedas descansar, te quiero mucho y si necesitas algo de mi aquí estoy a tu entera disposición».