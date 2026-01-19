La ex empleada dio las gracias a Julio Iglesias por «su paciencia y sus enseñanzas»

«Gracias por tu paciencia y por tus enseñanzas del día de hoy, todos los días a tu lado son valiosos para mi porque aprendo un poco más». Éste es uno de los mensajes que la fisioterapeuta venezolana de nombre ficticio «Laura» envió a Julio Iglesias en abril de 2021, cuando supuestamente ya estaba sufriendo el acoso sexual y el maltrato que ahora denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Agradecimiento en pleno supuesto acoso

El mensaje, al que ha tenido acceso OKDIARIO, fue enviado el 20 de abril de 2021, apenas dos meses antes de que la fisioterapeuta abandonara su trabajo con el cantante. Según su propio testimonio judicial, para esa fecha ya habían ocurrido varios episodios graves: Iglesias le había exigido que le enseñara los pechos delante de otras personas, le había tocado los pezones «durísimo» en la piscina causándole dolor, y la sometía a conversaciones de contenido sexual constantemente.

Los mensajes de WhatsApp que la fisioterapeuta venezolana envió a Julio Iglesias entre 2021 y 2022. En ellos se puede leer expresiones como «TE QUIERO», «siempre te recuerdo con cariño», «todos los días a tu lado son valiosos para mí» y «tu fisioterapeuta por siempre».

Sin embargo, lejos de mostrar malestar o distancia, la denunciante le escribía mensajes nocturnos llenos de afecto: «Profesor buenas noches, espero puedas dormir sin malestar, sueñes con los angelitos y puedas descansar, te quiero mucho».

El mismo mensaje continuaba así: «Si necesitas algo de mi aquí estoy a tu entera disposición». La fisioterapeuta se ofrecía voluntariamente, sin que nadie se lo pidiera, a estar disponible para lo que hiciera falta.

El tono del mensaje no sugiere obligación laboral ni sumisión forzada, sino genuino aprecio y voluntad de ayuda. «Te quiero mucho», escribía antes de despedirse con un corazón rojo, «un beso y un abrazo» acompañado de emojis.