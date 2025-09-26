El Metropolitano se le resiste a Xabi Alonso. En sus dos visitas a territorio madrileño como entrenador del Bayer Leverkusen sacó un empate y sufrió una derrota, en este caso este mismo año, el 21 de enero, en la penúltima jornada de la fase de grupos de la Champions. Será además el primer enfrentamiento en Liga española entre el nuevo entrenador del Real Madrid y el Cholo Simeone, que lleva dos años consecutivos sin perder ante los blancos en el Metropolitano, tras el empate del pasado curso.

La primera visita de Xabi Alonso al Metropolitano como entrenador del Leverkusen resultó un drama para el Atlético porque el empate a dos final no sólo le apartó de las rondas finales de la Champions de la temporada 22-23, sino que le dejó fuera de todas las competiciones europeas ya que quedó último en un grupo del que también formaron parte el Brujas belga y el Oporto portugués. Para el recuerdo queda el penalti que falló Carrasco en la prolongación, en una de las acciones más surrealistas posibles.

Xabi volvió a territorio rojiblanco en enero de este año para defender con el Bayer Leverkusen su posició en el top 8 de la Champions. Todo se le puso de cara porque su equipo se adelantó en el marcador en el último instante de la primera parte con un gol de Piero Hincapié, pero su verdadera ventaja la había adquirido en el minuto 25, cuando fue expulsado Barrios y el Atlético se quedó con un jugador menos.

Todo parecía perdido, pero en el segundo tiempo surgió Julián para cambiarlo todo. El argentino se echó el equipo a las espaldas y primero empató el partido a los 52 minutos para acabar volteándolo en el tiempo de descuento con el 2-1 definitivo que provocó un verdadero delirio en el Metropolitano.

Fue la primera gran noche de la araña como rojblanco, convirtiéndose en artífice de un resultado que llevaría a los suyos a ocupar una de las ocho primeras plazas de la fase de grupos de la pasada temporada. Xabi Alonso, eso sí, también sabe lo que es ganarle al Cholo, pero en este caso en Alemania, no en España, donde se verán por primera vez. En Leverkusen, en la fase de grupos de la Champions 22-23, se impuso al Atlético por dos goles a cero.