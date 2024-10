Joselu: «Me fui del Real Madrid porque sabía la participación no iba a ser la misma y tenía que coger esta oportunidad»

Joselu Mato habló de su marcha del Real Madrid en una entrevista concedida a OKDIARIO en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El internacional fue claro al asegurar que en el club blanco estaban «muy contentos» con su rendimiento, pero también deja claro que iban a apoyar la decisión que tomase si llegaba una oferta. «La participación no iba a ser la misma y era una oportunidad», confesó.

«Para mi familia y para mí era una vía de escape buena. El Madrid estaba muy feliz de que yo continuara, pero entendían también que con los fichajes que habían hecho en las posiciones de arriba no necesitaban nada más. Me transmitieron que si tomaba la decisión de salir, no iban a fichar a ningún jugador más, porque ya tenían a Endrick y Mbappé. Fueron momentos muy duros, porque fue una decisión muy difícil, porque yo estaba muy feliz aquí. Pero el fútbol tiene estas cosas. Hay que aprovechar los momentos y sabía que era el momento de dar otro paso», explica.

«Fácil o no fácil. Había un contrato de por medio. El Madrid ejerció una opción de compra que ya estaba firmada hacía un año atrás. Entiendo que habrá gente que les parezca poco, pero el acuerdo se cerró hacía más de 11 o 12 meses. Era lo que los dos clubes pactaron en su debido momento. El Espanyol no estaba de acuerdo con eso, pero el Madrid se comportó como un club señor e intentó ayudarme en todo momento», añade el delantero.

Además, Joselu habló de cómo un jugador que cumplió su sueño de regresar al Real Madrid, al año decidió irse: «El fútbol tiene cosas que no se pueden explicar. He tenido la suerte de jugar en el equipo de mi vida, en el mejor club del mundo y de conseguir cosas que seguramente años atrás eran inexplicables».

«Sabía que no tengo 25 años y que los momentos acaban para todos. Han pasado jugadores por el Madrid de la talla mundial que también han tenido que irse. Son decisiones que uno toma y creía que era el momento, porque tengo una edad y toda la gente que venía nueva al Real Madrid, gente joven, gente con mucha hambre… es verdad que la participación no iba a ser la misma. Y las oportunidades creo que hay que aprovecharlas y cogerlas en el momento justo», finalizó.