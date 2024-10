Joselu: «De la Fuente creó un vínculo muy especial con todos nosotros, esto es una familia»

Joselu se ha convertido en un fijo en las convocatorias de la selección española. Ni siquiera dejar el Real Madrid en verano para marcharse a Qatar ha hecho que Luis de la Fuente pierda la confianza en él. En la entrevista a OKDIARIO afirma sobre el seleccionador que «creó un vínculo muy especial» con todo el equipo y que ha sido «muy importante» para formar el grupo que ha llevado a España a ganar Liga de Naciones y Eurocopa.

Joselu está encantado por seguir pudiendo ir con una selección que, para él, es «una familia». Revela que «está muy agradecido» por mantenerse en los planes del técnico riojano. No es fácil, puesto que ahora está alejado más de los focos, en una liga menor como es la qatarí, pero en la que tiene «más minutos» de los que disponía el pasado curso.

«Es verdad que me fui a una liga menor, pero sigo compitiendo y tengo más minutos. Allí jugamos la Champions de Asia y nos enfrentamos a buenos futbolistas, por lo que el ritmo se sigue teniendo», detalla el delantero de la Selección sobre su situación. Además, explica que está «muy bien físicamente y anímicamente» y que es «feliz» en las concentraciones de España.

De hecho, Joselu no se pone fecha límite para dejar la Selección. Desde que fuera internacional por primera vez en marzo de 2023, nunca se ha perdido una convocatoria. Vive un sueño y no quiere renunciar a él, por lo que aunque dice que el Mundial 2026 «está muy lejos», no descarta llegar a él. «Habrá Joselu hasta que toque», indica.

La llamada de España le llegó tarde, pero la ha sabido aprovechar al máximo, con seis goles en los 15 encuentros que ha jugado. Por ello, se ha convertido en un revulsivo de garantías para Luis de la Fuente: «Estoy disfrutando de cada convocatoria y voy a ir paso a paso. Agradecido siempre de estar aquí. Estaré hasta que el míster lo decida. Para mí es un orgullo estar aquí y poder representar a mi país cada vez que vengo».

De cara a este parón, España cuenta con innumerables bajas. Más allá de las de Carvajal y Rodrigo, con sendas roturas de cruzado, De la Fuente no podrá contar con muchos de sus jugadores clave para los dos duelos de esta ventana de selecciones. Se medirán a Dinamarca y Serbia, buscando certificar la clasificación para los playoffs de la Liga de Naciones, donde también se defiende título.

«Conocemos a Serbia y sabemos que será duro», ha señalado el delantero, puesto que España se enfrentó ya en Belgrado al equipo balcánico el pasado mes de septiembre, donde no pudo pasar del empate a cero. De cara a estos dos encuentros, necesitan ganar dos los dos encuentros para poder solventar por la vía rápida su pase a la siguiente ronda: «Tenemos una semana larga para poder preparar bien los partidos y donde nos podemos conocer incluso más».