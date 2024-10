Malú revela este secreto de su hija y todo el mundo se queda sin palabras

Malú está viviendo un momento muy especial en su carrera. La cantante, que recientemente ha lanzado un nuevo tema titulado ‘Contigo’ en colaboración con Prince Royce, ha estado de gira por diferentes medios promocionando este proyecto. Sin embargo, no todo son éxitos profesionales para la madrileña, ya que su vida personal también está llena de momentos que la llenan de alegría, especialmente los que comparte con su hija Lucía.

La artista ha confesado un pequeño secreto familiar que ha dejado a todos con una sonrisa en la cara. Aunque siempre ha sido muy cuidadosa con su vida privada, protegiendo celosamente su intimidad y la de su familia, en esta ocasión no pudo resistirse a compartir una anécdota encantadora sobre su hija y lo que reveló no ha dejado indiferente a nadie. En un mundo donde las nuevas generaciones parecen nacer con la tecnología bajo el brazo, la pequeña Lucía no es la excepción. Con solo cuatro años, ya muestra una sorprendente habilidad para interactuar con dispositivos modernos y tiene una forma muy particular de disfrutar de la música de su famosa madre.

El secreto de la pequeña Lucía

Durante su aparición en la celebración del 30 aniversario de Tacha Beauty, Malú reveló que su hija no solo es fan de su música, sino que ha encontrado una manera de escucharla por su cuenta. «Ella se pone las canciones sola», contó la cantante con una sonrisa. «Tiene una Alexa, aunque ella la llama ‘Alizia’. Le dice: ‘Alizia, pon las canciones de mamá’ y claro, Alizia alucina», explicó entre risas. Esta simpática revelación ha generado un sinfín de comentarios y reacciones entre los fans de la artista, quienes no pueden evitar sentirse enternecidos por la imagen de la pequeña interactuando con el altavoz inteligente de Amazon, aunque lo llame de otra manera.

El uso de la tecnología por parte de los niños no es una novedad en estos tiempos, pero siempre resulta sorprendente ver cómo los más pequeños se desenvuelven con tanta naturalidad con dispositivos que para muchos adultos aún son una especie de misterio. Lucía, igual que muchos niños de su edad, ha crecido rodeada de tecnología y parece tener una habilidad innata para manejar estos aparatos. Malú no pudo evitar compartir este tierno detalle sobre su hija, quien claramente está orgullosa de su madre y disfruta de su música de una manera muy particular.

Además de hablar sobre la adorable relación de su hija con la música, la artista también aprovechó el evento para reflexionar sobre cómo la maternidad ha cambiado su vida. Desde que nació Lucía, la cantante ha reorganizado sus prioridades y ha centrado su atención en su hija. «Toda la prioridad es para ella», confesó Malú. «A partir de ahí, lo que quede ya es para ti… pero es maravilloso», comentó con esa mezcla de ternura y orgullo que caracteriza a muchas madres.

Lucía parece tener un carácter independiente y curioso, algo que Malú admira profundamente. La cantante habló con cariño de cómo la pequeña toma la iniciativa de buscar sus canciones en el altavoz inteligente y reproducirlas una y otra vez.

Malú ha recuperado la ilusión por el amor

Mientras Malú atraviesa una etapa llena de satisfacciones personales con su hija, también ha encontrado una nueva ilusión en el terreno sentimental. Ha comenzado una relación con Ángel Fernández, una figura clave en su vida profesional. Ángel, quien trabaja en la promotora de conciertos Riff Producciones, ha estado involucrado en la organización de los eventos de artistas como Malú y Melendi. Aunque ambos se conocían desde hace varios años, la chispa del amor ha surgido recientemente, después de la ruptura de la artista con Albert Rivera.

La relación entre Malú y Ángel se ha mantenido en el ámbito privado. A pesar de que ambos son figuras públicas, han optado por llevar su romance con la mayor discreción posible. La revista ‘Semana’ fue la encargada de desvelar esta relación en septiembre, confirmando que la artista y el empresario disfrutan de su tiempo juntos, tanto dentro como fuera de los escenarios.

‘Contigo’, un proyecto muy emocionante

Con su nueva canción ‘Contigo’ conquistando las plataformas de streaming y su vida personal en un momento de estabilidad, Malú está disfrutando de una etapa plena y fructífera. Ha demostrado una vez más que puede compaginar su exitosa carrera musical con su vida familiar, manteniendo siempre un equilibrio que le permite disfrutar de ambas facetas. En el ámbito profesional, la colaboración con Prince Royce es solo el principio de una serie de proyectos que tiene en mente, mientras que en lo personal, la cantante continúa cultivando su relación con su hija Lucía, quien parece haber heredado el amor por la música de su madre.

Los fans de Malú han recibido con cariño tanto su nuevo sencillo como las revelaciones sobre su vida privada y no han dejado de expresar su apoyo en redes sociales. La intérprete de ‘Aprendiz’ está en su mejor momento y quiere compartirlo con toodos, de ahí que haya decidido colaborar con Royce.