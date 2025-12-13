La florista viral de Soria: «Dejé Madrid para abrir mi negocio en una zona despoblada, y ahora tengo 344.000 seguidores»

La situación en la España vaciada es tan dramática que algunos pueblos pagan por irte a vivir. Sin embargo, hay personas que han vuelto a sus raíces, han emprendido y han tenido un éxito increíble. Es el caso de Clara Sanz, una florista de Soria.

Esta emprendedora soriana fue despedida de su trabajo como geóloga en Madrid tras ser madre y decidió volver a su pueblo. Algunos lo vieron como un fracaso, pero la realidad es que ha sido una de las mejores decisiones de su vida.

A la vez que abría la floristería, decidió promocionarse en redes sociales. Ahora se ha convertido en toda una influencer. En TikTok ya contó su historia, y su cuenta de Instagram (@lamodernaruralshop) tiene más de 344.000 seguidores.

Una emprendedora cambia Madrid por Soria y se convierte en florista de éxito

Clara Sanz decidió abandonar la capital para regresar a la comarca del Jalón, concretamente a Somaén, donde ha creado La Moderna Rural Shop.

Allí comercializa flores frescas, secas y preservadas que ella misma cultiva en su huerto. Una apuesta que ha cambiado su vida por completo y que no duda en reivindicar.

Clara ha afirmado que trasladarse al pueblo familiar «ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida a nivel laboral y personal». Pese a ello, cuando regresó a Soria muchos la criticaron.

Geóloga de profesión y madre de tres hijos, su decisión no fue casual. Tras ser despedida de su trabajo al solicitar una reducción de jornada después de tener a su segundo hijo, Madrid dejó de ser una opción.

La floristería rural de un pueblo de Soria que se ha convertido en un éxito en España

La Moderna Rural Shop es hoy mucho más que una floristería. Se ha convertido en un referente del emprendimiento rural gracias al impulso de las redes sociales.

Clara ha explicado que este escaparate digital le ha permitido «entrar en las casas de muchísimas personas en toda España». No es una frase hecha: actualmente, las ventas en línea representan el 80% de su negocio.

De entre todas las redes sociales, la más potente es Instagram, donde ya contó su historia: «Me llamo Clara y soy florista en un pueblo de Soria, concretamente en una de las zonas más despobladas de España».

Cuando se creó el perfil en redes sociales, lo hizo con un propósito: «Cree Instagram con el objetivo de que perdáis el miedo a las flores y que veáis que son sencillas y accesibles para todo el mundo».

Ella misma ha confesado que el crecimiento ha sido tan grande, que ha desbordado sus capacidades. De hecho, ya casi no tiene espacio para trabar y no puede admitir todos los pedidos que le llegan.

Una florista de la España vaciada se convierte en ‘influencer’ rural en Instagram

Actualmente, la cuenta @lamodernaruralshop suma 344.000 seguidores, una cifra que supera con creces a la población total de la provincia.

Clara lo ha agradecido tirando de ironía: «Muchísimas gracias porque me siguen más del doble que toda la población de la provincia de Soria».

Pese al éxito, mantiene una logística muy cuidada. Por ejemplo, sólo hace envíos los martes, los miércoles y los jueves, para asegurarse de que todo esté fresco.

Muchos expertos dan sus consejos sobre cuidado de plantas y jardines. Entre todos, Clara Sanz es una de las voces más autorizadas. Hay que tener en cuenta que ya acumula más de diez años de experiencia.