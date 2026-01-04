Batalla campal en el aparcamiento de un supermercado de Palma: dos mujeres se lían a golpes tras un choque

Lo que parecía una tarde tranquila en el aparcamiento de un conocido centro comercial (Carrefour) de la capital balear acabó convirtiéndose en una escena propia de una película de acción. Un estruendo seco rompió la calma y, en cuestión de segundos, el lugar se transformó en un ring improvisado ante la mirada atónita de decenas de testigos. Una batalla campal entre dos mujeres que se liaron a golpes.

Dos mujeres, completamente fuera de sí, comenzaron a propinarse empujones, tirones de pelo, golpes y amenazas, mientras los clientes y trabajadores del centro observaban incrédulos cómo la situación se descontrolaba sin freno. Los gritos resonaban por todo el aparcamiento exterior, obligando al personal de seguridad a intervenir de urgencia para evitar males mayores.

La tensión alcanzó su punto máximo cuando, ya separadas a duras penas —incluso gracias a la intervención de un joven que se encontraba en el lugar—, una de ellas exigía a gritos las llaves del coche, mientras la otra la señalaba acusándola de estar «loca». Minutos después, y con los vigilantes intentando devolver la calma, se supo el origen del caos: un simple choque entre dos vehículos.

Lo que debía haberse resuelto con un parte amistoso terminó en una pelea salvaje, fruto de una discusión que fue subiendo de tono hasta acabar a golpes en pleno aparcamiento. Finalmente, ambas mujeres abandonaron el lugar por su propio pie, dejando tras de sí escenas de incredulidad, nerviosismo y comentarios entre los testigos.

Sin embargo, la historia no terminó ahí: un usuario grabó toda la escena con su teléfono móvil y el vídeo, ya circulando por redes sociales, se ha convertido en viral, desatando una oleada de reacciones y polémica. Una pelea, un aparcamiento y un vídeo que ya está dando la vuelta a Internet.