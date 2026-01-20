El Consell dotará a las grandes ciudades de centros 24 horas para aliviar hospitales y consultorios

La Consellería de Sanidad del Gobierno valenciano de Juan Francisco Pérez Llorca dotará a las grandes ciudades de la Autonomía, las de más de 50.000 habitantes, de 19 centros de atención urgente 24 horas. El objetivo de esta iniciativa es el de aliviar la presión asistencial sobre los centros de salud y los hospitales. Por tanto, se trata de un recurso adicional a los centros de atención primaria, los servicios de emergencias sanitarias y los de urgencias hospitalarias. Su ejecución debe contribuir a prestar una más rápida atención a la urgencia. De hecho, este martes, la propia Consellería ha tratado con los representantes sindicales en Mesa Sectorial la creación, estructura y organización de esos mismos centros.

Los 19 futuros centros de atención urgente continuada 24 horas se crearán gradualmente. Para ello, la prioridad serán las áreas donde haya mayor población y, en consecuencia, una más alta demanda asistencial. Con ese fin, los actuales puntos de urgencias sanitarias se reconvertirán en los centros antes citados 24 horas. En tanto que el resto tendrán una instauración progresiva.

Los centros de atención urgente continuada 24 horas formarán parte de la red de atención urgente extrahospitalaria. Estarán especializados en la atención urgente de baja y media complejidad y, como su nombre indica, funcionarán las 24 horas del día durante todo el año. Por su parte, los servicios de urgencias hospitalarias continuarán atendiendo las urgencias de alta complejidad, riesgo vital o que requieran valoración para su posible ingreso hospitalario.

Su implantación se fundamenta en tres pilares operativos: cobertura horaria extendida (24 horas), capacidad resolutiva mejorada e integración en el sistema de atención urgente. Y, como asumirán la demanda urgente no programada de Atención Primaria, liberarán, a su vez, capacidad en los centros de salud para actividades preventivas y crónicas. También, reducirán la presión sobre urgencias hospitalarias mediante protocolos de derivación eficientes.

Dispondrán de plantillas de personal sanitario y no sanitario específica y dimensionada en función de la población de referencia y la actividad asistencial prevista. La plantilla podrá contar con jefatura de sección y supervisores de enfermería. y estará formada por personal médico, de enfermería, técnicos sanitarios de radiodiagnóstico, Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), personal administrativo y celador.

Los pacientes podrán acceder acudiendo directamente. Por tanto, sin cita previa, por derivación desde los centros de salud o por indicación del Centro de Información y Coordinación de Urgencias, lo que se conoce como el CICU tras contacto telefónico con el 1-1-2 o el número de atención sanitaria urgente. Cada paciente será registrado en el sistema de admisión, valorado y clasificado según el área de triaje por el personal de enfermería cualificado. Y, en función del nivel de urgencia asignado, será atendido según el orden de prioridad.