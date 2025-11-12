Sánchez patina con la sanidad valenciana: dice que baja la inversión cuando lleva 2 años de récord

Patinazo de Pedro Sánchez con la sanidad valenciana. El presidente del Gobierno ha intentado en su exposición ante el Congreso de los Diputados lanzar el mensaje de que en la Comunidad Valenciana se había reducido la inversión en la sanidad pública en 743 millones de euros y asociarlo a un incremento de los conciertos con las clínicas privadas. Algo, que el propio Gobierno valenciano ha rechazado poco después, a través de su conseller de Sanidad, Marciano Gómez, con un dato evidente: el Consell ha incrementado en 923 millones de euros el presupuesto destinado a la sanidad en dos años. De modo, desde la llegada de Carlos Mazón, se han producido los dos ejercicios en que un Gobierno valenciano ha destinado más presupuesto a sanidad en toda su historia: 8.258 millones en 2023 y 9.186 en este 2025.

Sánchez, que ha negado a la Generalitat Valenciana el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extraordinario. Y que mantiene a la Comunidad Valenciana a la cola de la inversión, ha querido trasladar que el Ejecutivo que él preside había realizado transferencias adicionales a este territorio por más de 30.000 millones de euros y que en lugar de destinarlos a políticas públicas el Ejecutivo de Carlos Mazón había destinado ese dinero a hacer negocio con la sanidad privada.

Pero, se da la circunstancia de que si precisamente se ha caracterizado por algo la Generalitat Valenciana desde la llegada de Carlos Mazón es por el constante incremento en el presupuesto de sanidad pública. Así, en sólo dos años de legislatura, la Generalitat presidida por Carlos Mazón, ha destinado el mayor presupuesto de la historia a Sanidad, al pasar de 8.258 millones de euros en 2023 a 9.186 millones en este. Y ello, según ha defendido el conseller Marciano Gómez: «A pesar de la infrafinanciación del Gobierno de España».

Frente a ello, Marciano Gómez ha recordado a Pedro Sánchez que el Gobierno que él preside adeuda 1.039 millones de euros a la Generalitat Valenciana. Y, más concretamente a la Consellería de Sanidad, por la asistencia prestada desde el año 2012 a pacientes procedentes de otras Comunidades. Esto es, a los conocidos como los desplazados, y personas extranjeras.

Desglosado, lo que el Gobierno de Pedro Sánchez adeuda a la Generalitat Valenciana en materia de atención a desplazados de otras autonomías y extranjeros. Y más concretamente a su Consellería de Sanidad, esa cantidad es: 23,1 millones de euros por la asistencia en Atención Primaria; 887,4 por Atención Especializada; 30,9 millones de euros por liquidaciones pendientes. Y 98,3 millones de eyros por asistencia a personas de otros países.

El conseller de Sanidad valenciano, Marciano Gómez, ha achacado la situación a la inoperatividad del Fondo de Garantía Asistencial y a la metodología empleada por el Ministerio de Sanidad para realizar los cálculos.