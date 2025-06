Mazón esquiva la asfixia de Sánchez con un centro de salud en Benidorm para 20.500 personas

Sin que Pedro Sánchez y su Gobierno hayan abonado los 2.500 millones de euros Fondo de Liquidez Autonómica extraordinario que corresponden a la Comunidad Valenciana y no ha recibido. Sin que el Ejecutivo de Sánchez haya pagado, tampoco, los 1.000 millones pendientes hasta la fecha de las entrega a cuenta de la participación en los tributos del Estado. Sin los 990 millones de euros que el Ministerio de Sanidad de Pedro Sánchez y Mónica García aún no ha abonado al Gobierno valenciano por la atención a los desplazados. Y con una reconstrucción tras la DANA hecha a pulmón, el presidente de la Generalitat, el mencionado Carlos Mazón, ha adelantado este lunes que el nuevo centro de salud de Benidorm estará listo antes de fin de año, con una inversión de 5,5 millones de euros.

De este modo, el Gobierno valenciano de Carlos Mazón deja claro que ni los retrasos ni la asfixia del Gobierno de Pedro Sánchez le van a impedir seguir adelante con su hoja de ruta prioritaria para las políticas sociales. Los nuevos presupuestos del Gobierno valenciano para este 2025 incluyen un volumen económico total de 9.186 millones de euros para la sanidad valenciana. El mayor presupuesto de la historia, con un incremento del 8% respecto al pasado año 2024.

Ese nuevo centro de salud, ubicado en el histórico Rincón de Loix de la conocida como ciudad turismo, dará cobertura a más de 20.500 personas, así como a otras 2.500 sin médico asignado. Contará con 12 consultas de medicina de familia, otras seis consultas de enfermería, una consulta polivalente, dos consultas de pediatría, un gimnasio para rehabilitación y fisioterapia, un área de Urgencias, otra de transporte sanitario, de extracciones, de trabajo social y de atención a la mujer.

Ese gimnasio de fisioterapia, que no estaba incluido en el proyecto inicial, es lo que ha motivado que las obras se prolonguen algunos meses más de lo previsto y que aumente la superficie del centro en alrededor de 275 metros cuadrados.

Se da la circunstancia, según ha explicado Carlos Mazón, que cada año se realizan más de 3.400 consultas de fisioterapia en el centro de salud de La Cala de Benidorm, porque allí son remitidos los pacientes del Rincón de Loix. Ahora, ya no tendrán que desplazarse para recibir la asistencia que necesitan, algo «muy importante», según ha destacado Carlos Mazón, para personas con problemas de movilidad. La parcela sobre la que se edifica este centro de salud está cedida por el Ayuntamiento de Benidorm. Y mide 3.558 metros cuadrados.