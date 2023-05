El presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig ha vuelto a anunciar un gran hospital en Castellón a pesar de que en estos momentos y en un futuro próximo resultará imposible dotarlo por la falta médicos que padece la sanidad valenciana, según ha revelado dos fuentes del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV), cuyas principales reivindicaciones en el conflicto que mantienen abierto con la Consejería de Sanidad están dirigidas a evitar que la sanidad publica valenciana siga vaciándose. En concreto, en Castellón, donde Puig quiere hacer el nuevo hospital, se han tenido que aplazar cirugías no urgentes, según las mismas fuentes, por la falta de anestesistas. Y el responsable de Cardiología ha renunciado a su plaza, por lo que han calificado el anuncio de Ximo Puig de «fuegos de artificio».

En datos de julio del pasado año, 2022, del citado sindicato médico, la sanidad valenciana necesitaba un total de 4.750 facultativos para desatascar el sistema. De ellos, 1.500 para Atención Primaria. Y otros 3.250 en especialidades. Sin embargo, desde entonces, las cosas no han ido a mejor. Y un ejemplo de ello es, precisamente, Castellón.

Pedro Sánchez protagonizó este martes con Ximo Puig y Amparo Marco, la alcaldesa de la capital de La Plana, un importante acto en Castellón. Y fue en ese acto en el que Ximo Puig reiteró su anuncio: «Contaremos con un espacio hospitalario de primera vanguardia en España. Será el espacio sanitario más potente y moderno de España».

Un espacio que costará 240 millones y que Puig preveía licitar este mismo año, según anunció ya el pasado 13 de febrero. Este martes, Puig ha dicho que «se van a disminuir a la mitad los plazos para que esa inversión de 240 millones de € esté acabada en menos de cinco o seis años».

Sorpresa y enfado

El anuncio de Ximo Puig no es que haya sorprendido a los médicos, sino que los ha enfadado aún más. Los facultativos llevan meses situando a las plantillas como una de las prioridades de sus reivindicaciones para una mejor atención a los pacientes: «¿Un hospital nuevo?, pero si no han llenado los otros», ha explicado con sorpresa un responsable de CESM-CV. Mientras que otro relataba que anunciaron «hace cinco años» una reforma en el que hay «y aún no la han llevado a cabo, pero el cartel sigue allí».

El anuncio de Ximo Puig se ha producido, además, horas después de que ese mismo sindicato revelase la renuncia del jefe del servicio de Cardiología del Hospital General de Castellón, «motivado por la imposibilidad de poder mantener la calidad asistencial cardiológica a los pacientes de este departamento, debido a las decisiones adoptadas desde la Consejería de Sanidad», según CESM-CV.

El trasfondo de la renuncia, según las mismas fuentes, es que otro hospital de la provincia, el de Vinaroz se había quedado sin cardiólogos, como publicó OKDIARIO, porque una de los componentes del equipo había solicitado la baja maternal. Y, el otro especialista «después de un montón de años de interino», se jubilaba, lo que multiplicaba aún más el esfuerzo en Castellón, comprometido con atender a todos los pacientes que reciba.

También, hay una crisis de anestesistas. Sobre todo, después de que tal como publicó también OKDIARIO, dos de ellos decidieran emigrar a Andorra y se despidieran con demoledor mensaje de whatsApp: «Espero y deseo que consigáis las mejoras tan necesarias para los médicos, cansados de esperar, no vemos otra opción mejor que irnos. Un abrazo».

Los médicos auguran ya una «infernal» campaña de verano por cuanto entienden que el plan de trabajo estival no está elaborado y las bajas por vacaciones no van a poder ser cubiertas.