Una cantada inexplicable de Neuer se convierte en el gol más rápido de la historia de la Bundesliga

Robin Fellhauer acaba de marcar el gol más rápido de la Bundesliga ante el Bayern de Múnich. El pivote consiguió marcar en el segundo ocho del encuentro y la jugada tiene un protagonista principal. Manuel Neuer se relajó en exceso y su rival le robó la cartera tras interceptarle un intento de pase en largo. El guardameta sabía que se había equivocado y no dudó en pedir perdón justo después.

Este tipo de cosas también le pasan a los mejores. El alemán se ha caracterizado por tener una gran personalidad con el juego de pies, algo que en algunas ocasiones le ha pasado factura. En esta ocasión, el equipo no ha podido salvarle, ya que han tenido que conformarse con el empate a dos en el derbi.

Algunos aficionados no habían tenido tiempo ni

¡8 SEGUNDOS! 💥 Señoras y señores, aquí está el gol más rápido de la Bundesliga 😱 Robin Fellhauer no perdonó en el derbi y… ¡Neuer pidió perdón a todos! 🙏 #BundesligaEnDAZN⚽🇩🇪 https://t.co/k4MKNjIDKO — DAZN España (@DAZN_ES) October 10, 2026

para llegar a sus asientos. El récord será muy difícil de superar, ya que la acción no puede ser más directa. La idea de salida era clara, el equipo buscó a Neuer desde el saque inicial y la presión de Fellhauer fue instantánea. Saibari empató el encuentro en el minuto 55, Rodrigo Ribeiro volvió a adelantar al Augsburgo y Nathaniel Brown selló el reparto de puntos.

El fallo del guardameta es injustificable. Sin embargo, también hay que destacar la rapidez inicial del pivote, que fue el más listo de la clase. Los de Vincent Kompany no terminaron de reponerse tras el shock inicial. Algo que le ha costado caro, ya que pierde el liderato con el Borussia Dortmund que está dos puntos por encima. El Augsburgo evidencia su gran estado de forma con su sexta posición en la Bundesliga.

El Bayern de Múnich arropó a Neuer

La reacción del equipo fue ejemplar. Los jugadores más cercanos al portero le brindaron su apoyo mientras él pedía perdón. Lejos de reclamarle nada, el entrenador aplaudió a los suyos y se centró en trabajar para conseguir el empate. El alemán se queda con un récord negativo, pero sigue rindiendo al máximo nivel pese a sus 40 años.