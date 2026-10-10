El doble rasero del CTA: sí que dejan con 10 al Alavés por una plancha al tobillo de Julián Álvarez

El CTA ha vuelto a demostrar su doble rasero a la hora de tomar decisiones clave en los partidos de la liga. Esa vez llegó de la dupla de Quintero González y Pulido Santana en el Alavés-Atlético cuando un jugador local acabó expulsado tras revisión del VAR en el que se pudo ver una fuerte entrada a Julián Álvarez a la altura del tobillo. Una decisión que viene después del polémico derbi con una acción similar entre Kang-in Lee y Fede Valverde.

Con el Atlético de nuevo en el foco, esta vez volvió a salirle de cara a los de Simeone. Con 1-1 en el marcador, los rojiblancos estaban apretando en Mendizorroza después de comenzar el partido con complicaciones. Primero se vieron con un penalti en contra después de un claro agarrón de Le Normand dentro del área y, cerca del minuto 60, Julián Álvarez se llevó una fuerte entrada de Ángel Pérez; le dio con el en el tobillo del delantero después de que el argentino hubiese tocado el balón antes.

En un principio, Quintero González había señalado tarjeta amarilla, pero fue cuando el VAR le llamó para que fuera a revisarla en el monitor. Al ver la imagen de cómo había sido el contacto, Pulido Santana le tuvo que mostrar que la acción era de roja directa. Unas imágenes que le sirvieron para rectificar su error y expulsarle para dejar al Alavés con uno menos la última media hora.

Una decisión que hace que muchas miradas vuelvan a la polémica ocurrida en el derbi con la dura entrada de Kang-in a la misma zona a Fede Valverde. Una acción que solo fue castigada con amarilla y que, a diferencia de lo ocurrido con el Alavés-Atlético, no fue revisada por el VAR y no acabó con expulsión. Dos jugadas idénticas, pero con diferente castigo que agrava aún más el doble rasero que hay en el CTA a la de arbitrar partidos de la Liga.