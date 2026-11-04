La afición del Real Madrid silencia Atenas al grito de «¡así, así, así gana el Madrid!»

El golazo de Fede Valverde en el minuto 92 provocó el delirio de la afición del Real Madrid en el Estadio Agia Sofía de Atenas. El triunfo del equipo de Mourinho llegó en el tiempo de descuento, tras llegar a ir perdiendo por 1-0 y 2-1 durante el encuentro. Y los madridistas en el estadio lo celebraron con mucha alegría.

«¡Así, así, así gana el Madrid!», cantaron los aficionados del Real Madrid en Atenas, silenciando el caliente ambiente que los hinchas del AEK de Atenas crearon durante el partido. El gol fue clave: llegó en el tiempo de descuento, cuando el conjunto griego apenas tenía ya tiempo para sobreponerse.

Fue el tercer gol de un Real Madrid que estuvo dos veces por detrás durante el partido. Primero, con un 1-0 en el minuto 15, empatado después con un gran gol de Bellingham. Después, con un 2-0 en el minuto 75, también empatado tres minutos después por un tanto de Kylian Mbappé.

Tras cambios, Fede Valverde marcó un golazo con un trallazo en el minuto 92. El uruguayo había sido suplente y saltó al terreno de juego en el minuto 67. Y hizo el gol de la victoria con el que la afición del Real Madrid silenció Atenas en el cuatro triunfo del conjunto de Mourinho en esta Champions, el cuarto de cuatro.