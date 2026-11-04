Nadal y el Real Madrid encuentran su momento

Rafael Nadal y el Real Madrid llevaban tiempo deseando dar un paso que ya es una realidad. Su propuesta de incorporación a la Junta Directiva responde a una voluntad compartida que ahora ha encontrado el momento para concretarse. Así lo transmiten desde el club, donde reciben con especial ilusión la posibilidad de contar con una figura a la que valoran tanto por su dimensión deportiva como por su calidad humana. Nadal ha aceptado y sólo queda la ratificación de los socios compromisarios para que esa relación comience una nueva etapa.

«Era algo muy deseado por las dos partes y por fin se ha encontrado el momento», explican en el Real Madrid. La frase permite entender el significado que tiene una decisión que este miércoles recibió el respaldo de la Junta Directiva. Había ganas de encontrarse desde otra responsabilidad y las circunstancias han permitido avanzar.

El sentimiento se resume también en otra valoración que trasladan desde la entidad. «Un gran hombre del deporte y una excepcional persona para el mejor club». Es la manera de expresar la satisfacción por sumar a alguien cuya trayectoria despierta admiración y cuya forma de competir reconocen como propia.

Una relación que da otro paso

Nadal es socio de honor del Real Madrid y titular del carné número 67.778. Su vinculación con la entidad adquiere ahora una dimensión diferente. La propuesta le ofrece participar en el órgano de gobierno y aportar desde un lugar que exige implicación, aprendizaje y responsabilidad.

El club encuentra en él una figura capaz de representar sus valores. Su carrera estuvo construida sobre el talento, pero también sobre la capacidad para insistir, convivir con la dificultad y volver a intentarlo. Son cualidades que el Real Madrid ha destacado expresamente al anunciar su nombramiento.

Por eso el entusiasmo va más allá de incorporar un nombre reconocido en todo el mundo. La valoración interna pone a la persona a la altura del deportista. La humildad, el respeto a los demás y el compromiso forman parte de lo que esperan recibir de Nadal en esta nueva función.

La ilusión también llega desde el otro lado

La respuesta del ex tenista confirma esa sintonía. «Quiero agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta que me hayan propuesto formar parte de la Junta Directiva del Real Madrid», manifestó tras conocerse el anuncio. Después explicó cómo afronta la oportunidad. «He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda». Sus palabras encajan con el sentimiento que transmiten desde el club. Las dos partes querían dar el paso y ambas lo reciben con entusiasmo.

Nadal se acerca a una responsabilidad distinta con la disposición de quien sabe que todavía tiene cosas por aprender. Esa actitud añade sentido a su incorporación. Después de una trayectoria extraordinaria en las pistas, comienza a abrirse un espacio para contribuir dentro de una institución con la que mantiene un vínculo especial.

El valor de tener a Nadal dentro

Los 92 títulos individuales, los 22 Grand Slam, los dos oros olímpicos y las cinco Copas Davis explican la dimensión deportiva de Nadal. El Real Madrid los ha recordado, aunque su mensaje ha insistido igualmente en lo que representa fuera de la competición.

Su presencia puede aportar experiencia en la gestión de la exigencia y una mirada construida durante años en la élite. El alcance concreto de su trabajo llegará con esta nueva etapa. Por ahora, el club celebra haber encontrado el momento para contar con él.

La Asamblea Extraordinaria del 21 de noviembre tendrá la última palabra. Los socios compromisarios deberán ratificar el nombramiento propuesto por la Junta. Hasta entonces, permanece una sensación compartida de satisfacción por haber acercado las voluntades.

El Real Madrid quería a Nadal dentro y Nadal quería aportar al Real Madrid. El anuncio permite empezar a convertir ese deseo en una responsabilidad concreta. En el club lo viven con orgullo. Para ellos llega un deportista excepcional y, sobre todo, una persona a la que quieren tener cerca.