Kroos vuelve a reinar en Madrid y gana el Laureus a la Inspiración Deportiva

Toni Kroos ha brillado en Premios Laureus 2026. El ex jugador del Real Madrid recibió el Premio al ‘Deportista Inspiración’ en el Palacio de Cibeles en la capital española. Un reconocimiento que pone en el foco lo que significa la figura del alemán, no solo en el mundo del fútbol, sino también en el deporte para inspirar a las futuras generaciones.

Al igual que otros ganadores en la gala como Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka, Lando Norris o Lamine Yamal, el ex centrocampista fue uno de los agraciados con uno de los premios más especiales de los Laureus. «Recibir este premio es muy especial para mí. Llegué a Madrid siendo muy joven y aquí encontré mi hogar. Estoy muy orgulloso de que se me reconozca toda mi labor, no solo la que hice en el campo, sino también todo mi trabajo fuera de él. Defender todos estos valores es fundamental porque todos juntos podemos lograr grandes cosas. Como deportistas debemos dar ejemplo», dijo entre los aplausos ante la atenta mirada y sonrisa de Emilio Butrageño.