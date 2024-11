Montse Tomé, sobre las ausencias: «La selección masculina es una familia y queremos trabajar en esa línea»

Montse Tomé ha comparecido tras dar la convocatoria de la selección española en la que no están ni Jenni Hermoso, ni Irene Paredes, ni Misa Rodríguez. La respuesta de la seleccionadora ante la insistencia en las preguntas sobre sus ausencias ha sido clara: «No quiero decir si estas jugadoras no han cumplido, pero tengo claro lo que quiero del equipo. Esa colaboración, ese compañerismo, ese saber estar… Lo digo sintiéndolo desde lo más profundo: la selección masculina es un ejemplo en eso. Son una familia, tienen rendimiento y eso dice mucho. Queremos lanzar esa línea de trabajo».

La rueda de prensa se ha centrado en la ausencia de las tres futbolistas. A medida que avanzaba, se hablaba de fractura en el grupo, debido a la insistencia de la seleccionadora en que busca «rendimiento dentro y fuera del campo», incidiendo demasiado en esta última parte. «Creo que las que vienen nos dan todas las garantías, queremos verlas en contexto internacional y es lo que podemos argumentar», ha señalado la seleccionadora sobre la lista que ha elaborado.

«No me quiero centrar en lo que he percibido, pero sí en lo que quiero. Quiero formar este equipo, no hay puertas cerradas», ha destacado Montse Tomé. «Pensamos en lo que necesita la Selección para rendir al máximo nivel», ha explicado sobre las ausencias repetidas de Paredes y Misa, que se han quedado fuera por segunda vez seguida. «No hemos regalado nada a nadie, todas las que están han dado el rendimiento para estar. Tanto lo que necesitamos dentro del campo como fuera, estás jugadoras nos lo dan», ha detallado.

Ha vuelto a incidir en «el equilibrio en la convivencia», dejando claro que quieren que se entienda que ser convocada con España «es un regalo», aunque no ha cerrado la puerta a ninguna jugadora: «Hemos analizado bien cuáles son las mejoras que podemos tener y, a partir de ahí, pensamos en hacer nuestro trabajo bien. Ir un poco en la línea de lo que pensamos, de cómo queremos que sea nuestra selección dentro y fuera del campo».

Se ha referido también a un cambio de ciclo en la Selección, tras lo sucedido en los Juegos, de cara a la próxima Eurocopa: «España necesita reajustarse, reubicarse, confiar en que llevamos un año remando, hemos conseguido rendimiento a pesar de todo y en la anterior concentración hemos escuchado críticas, dudas, nos hemos reencontrado con el juego. Hemos analizado bien cuáles son las mejoras que podemos tener y, a partir de ahí, pensamos en hacer nuestro trabajo bien».

Montse Tomé no cierra puertas a «ninguna jugadora»

Antes de comenzar una rueda de prensa más que convulsa, la seleccionadora ha querido hablar sobre lo sucedido en Valencia: «Mandar mucha fuerza a todas esas ciudades que se han visto afectadas, en especial a Valencia. Han sido semanas y días complejos. Mando todo mi ánimo, de todo mi cuerpo técnico y de toda la Federación».

También ha dedicado unas palabras a Athenea del Castillo, una fija con España, que se ha caído de la convocatoria por la rotura de la clavícula que sufrió hace unas semanas. «Mandar otro mensaje a Athenea, que tenga esa fuerza para estar pronto en el campo», ha señalado.

Volviendo a la rueda de prensa, la seleccionadora ha destacado que, pese a que busca crear «una familia» como tiene Luis de la Fuente, «no hay puertas cerradas» a ninguna futbolista. Ni siquiera para Mapi León, que es una de las únicas de Las 15 que sigue sin ser seleccionable: «Sigue creyendo que no quiere seguir viniendo y respetamos la decisión».

Quien sí que está es Claudia Pina, que ha sido convocada después de dos años de ausencia, puesto que en su momento también renunció. Ahora, su rendimiento en el Barcelona le permite volver. «Pina habla con nosotros antes de los Juegos, está disponible para la selección en lo que necesita, a partir de ahí está en un buen momento, teniendo una regularidad… tiene bastantes registros que nos ayudan», ha destacado.