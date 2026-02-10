Vuelven las dudas al ataque del Real Madrid

Las dudas regresan al ataque del Real Madrid en un momento clave del curso. Cuando todo parecía claro de cara al playoff de la Champions League ante el París, Pau Quesada ha confirmado la recaída de Signe Bruun por sus molestias de la cefalea que padece desde hace un par de años. Algo que la deja fuera de combate. La puerta de la titularidad, por tanto, se abre de nuevo para Naomie Feller y Alba Redondo, aunque sólo hay sitio para una de ellas.

Por lo visto en los últimos encuentros antes de la recuperación completa de Bruun, el técnico madridista ha confiado más en Feller que en Redondo. Todo, a pesar de que las cifras de la delantera gala no son nada buenas. No es una 9 pura y, además, la apuesta en ella para los partidos importantes no es que haya salido bien. Suma únicamente dos tantos esta temporada, en los 23 encuentros en los que ha tenido participación.

A ello, se suma que la gala ha sido la principal referente ofensiva en los partidos clave del curso, en los que las madridistas no se llevaron el triunfo. Fue titular en los tres clásicos del curso, con evidentes fallos en el primero, celebrado en Montjuic, y sin incidencia en el resto. Resultado: el Barça mantuvo su portería a cero en todos ellos. También fue de la partida en la derrota por 2-1 frente al Arsenal en la fase de liga.

La apuesta por Feller apenas ha salido bien este curso. Cada vez que Quesada ha decidido jugársela con la delantera gala, se ha evidenciado una falta de gol que en partidos como los disputados contra el Barcelona se terminaron pagando caro. El de París, un partido en el que no podrán fallar y donde se espera que las galas hagan alarde de una gran solidez defensiva que ya mostraron en Valdebebas, no parece que sea el mejor escenario para una jugadora con mucha capacidad de jugar al espacio, pero que no es precisamente la mejor rematadora del equipo.

Sin Bruun, el equipo pierde a la que debería ser su referencia ofensiva en un encuentro clave, pero la francesa no es la única solución disponible de cara a este choque. Eso sí, teniendo en cuenta que ha sido la que ha dispuesto de mayor confianza en los últimos tiempos, teóricamente tendría más opciones de cara a ser la referencia en ataque ante el París. Todo, pese a que los números no acompañan.

Alba Redondo, a la espera de su oportunidad

La otra candidata es Alba Redondo. La futbolista albaceteña no está ni mucho menos en su mejor momento y eso se está traduciendo en una falta notoria de minutos en los últimos encuentros. Suplente en los últimos cuatro partidos, ha ido perdiendo una confianza que se ganó a base de goles, puesto que sus registros superan con creces a los de Feller.

Esta temporada, en 26 encuentros, suma siete goles. La mayoría de ellos llegaron en el momento de la temporada en el que más continuidad tuvo, haciéndole un doblete a la Roma y sendos tantos en partidos consecutivos PSG y Levante que la llevaron a regresar con la Selección, donde es fija desde hace años.

Si algo ha demostrado Redondo es que cuenta con una gran capacidad para ver puerta. Inmersa ahora en un bache en lo que a producción goleadora se refiere, el pasado curso acabó haciendo un total de 20 goles con el Real Madrid. Fue la máxima realizadora del equipo en su primer año con la elástica del conjunto blanco, cifra que superó en la 2022-2023 con el Levante y de la que se quedó cerca hace dos cursos, previo a su llegada a Valdebebas.