Alba Redondo tiene el gol que necesita el Real Madrid en Champions

Alba Redondo reclama su puesto en el Real Madrid a base de goles. La delantera del conjunto blanco afronta el último partido de la fase de liga tras marcarle dos tantos al Granada, en la victoria por 0-3 en Los Cármenes que afianza a las madridistas en la segunda plaza de la Liga F. Ante el Twente, en busca de la clasificación directa para los cuartos de final, se presenta como una de las grandes opciones para arrancar de inicio en Holanda. Más aún si se tiene en cuenta su idilio con el gol en la máxima competición.

La delantera manchega se reencontró el sábado con el gol ante las nazaríes. Tras seis encuentros sin ver puerta, ante el Granada volvió a hacerlo. Con un doblete en apenas cinco minutos, dejó sentenciado el partido, poniendo el 0-2 y el 0-3 en el marcador justo antes del descanso. Ya no salió en la segunda parte, por lo que se entiende que Quesada quiso reservarla para el importante duelo que las blancas juegan este miércoles en Enschede ante un Twente que ya está eliminado.

Las madridistas no sólo necesitan ganar, sino que necesitan hacerlo por una renta mayor a la de la Juventus para poder certificar su presencia en cuartos de final de forma directa. De lo contrario, dependerán de otros resultados, necesitando el pinchazo de las italianas o del Chelsea, o deberán disputar el playoff previo a esos cuartos, como sucede en la Champions masculina con los octavos de final.

Para ello, el Real Madrid cuenta con una Alba Redondo que vuelve a reencontrarse con el gol y que, además, ya sabe lo que es doblegar al Twente con sus goles. El pasado año, ante el conjunto neerlandés, ya marcó un gol que, a la postre, sirvió para que las blancas certificaran su clasificación para la siguiente ronda, siendo también un billete directo para los cuartos de final bajo el antiguo formato.

Las madridistas golearon 7-0 en Valdebebas y, una semana después, en la jornada 4 de la fase de grupos, se imponían por 2-3, con un tercer gol marcado por la albaceteña. Aquel tanto certificaba la presencia del Real Madrid entre los ocho mejores equipos del continente, algo que puede repetirse esta temporada, aunque en esta ocasión sería para acabar entre los cuatro primeros de la fase de liga, lo que las llevaría directas a cuartos, evitando la ronda previa.

El idilio de Alba Redondo con la Champions

Alba Redondo llega al choque ante el Twente con la confianza plena de nuevo, tras el doblete contra el Granada. La delantera llega con tres goles y una asistencia en la Champions, donde ha participado en los cinco partidos del equipo. Hizo dos tantos a la Roma en el debut, en la victoria por 6-2, marcando otro de los goles en el triunfo histórico por 2-1 contra el PSG. No marcó ante el París ni frente al Arsenal, donde jugó poco más de 20 minutos. Ante el Wolfsburgo, tras la expulsión de Lakrar antes del descanso, fue la futbolista que no saltó al césped para reforzar la defensa.

Estos números la convierten en la futbolista del conjunto blanco con mejor promedio goleador en la Champions. Redondo ha mostrado su efectividad haciendo un gol por cada 92 minutos disputados en la competición. Es decir, el ratio de minutos revela que marca un gol por partido en Europa. En comparación con Caroline Weir, máxima goleadora del equipo en la presente edición de la competición, lleva un tanto menos que la escocesa y la supera en lo que se refiere a goles por minutos jugados, puesto que hace un gol cada 106 minutos.