El Real Madrid supera por la mínima a la Real Sociedad y se coloca segunda en la Liga F

El Real Madrid consiguió este sábado un triunfo de oro por la mínima ante la Real Sociedad, en un duelo de Liga F que permite al conjunto blanco adelantar a las ‘txuri urdin’ en la clasificación y en el que el único tanto llegó en propia meta por parte de Ainhoa Vicente.

29 son los puntos que tiene el equipo que dirige Pau Quesada, dos más que la Real Sociedad pero siete menos que el Barcelona, líder indiscutible de la Liga F después de trece jornadas disputadas.

El encuentro significó la vuelta del cuadro blanco tras el parón de selecciones debido a la Liga de Naciones, que se llevó España por 3-0 ante Alemania (Estadio Metropolitano) y en cuya convocatoria estuvieron María Méndez, Eva Navarro, Athenea del Castillo y Alba Redondo.

Edna Imade, delantera de la Real Sociedad y que también fue convocada por Sonia Bermúdez para la cita nacional, salió al campo a falta de media hora para intentar remontar un partido en el que su equipo fue inferior.

El cuadro visitante empezó el encuentro bien plantado, con un claro 5-4-1 bien cerrado y a la espera de crear peligro al contragolpe. Una situación en el campo provocado por el dominio del Real Madrid, que si bien fue estéril en cuanto a ocasiones, cansó al rival.

Justo ante del descanso llegó el único tanto del partido, tras un saque de esquina botado por la alemana Sara Dabritz y rematado de cabeza en propia meta directo a la escuadra por parte de Ainhoa Vicente. Un jarro de agua fría que afectó a la Real Sociedad tras la pausa. Las de Quesada habían aumentado el ritmo y las ‘txuri urdin’ se vieron superada en casi todos los aspectos del juego.

La recta final del segundo tiempo dejó en evidencia la pegada y la creación de las visitantes, que solo tiraron tres veces y ninguna de ellas de gran peligro. El Real Madrid por otro lado se mostró sólido y seguro pese al corto marcador.

El próximo duelo del conjunto de Pau Quesada será ante el Wolfsburgo germano en el estadio Alfredo Di Stéfano, en un partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga de Campeones el martes a las 21:00.