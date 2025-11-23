Weir reencuentra al Real Madrid con la victoria en su centenario

Caroline Weir. La mejor jugadora de la historia del Real Madrid vuelve a ser clave, en un momento delicado, tras el Clásico y el encuentro contra el Arsenal. De nuevo, apareció la escocesa para reencontrar al conjunto blanco con la victoria. Lideró con un doblete a las madridistas contra el Eibar, permitiéndolas quedarse en tercera posición, tras Barça y Real Sociedad.

Después del 4-0 en el Clásico, el conjunto blanco llegaba obligado a ganar para volver a los puestos Champions, puesto que tanto Real Sociedad como Atlético figuraban por delante en la clasificación. Todo, después de la derrota en la máxima competición ante el Arsenal.

Weir fue la encargada de tomar el liderazgo. En su partido 100 con la elástica madridista, la escocesa fue quien evitó la crisis del Real Madrid para comenzar lo que terminó siendo una goleada ante el Eibar. Y qué dos goles que marco la británica. Después de un pase de Athenea en el área, recortó para meterla con música en la portería vasca, haciendo el primero de las de Quesada nada más comenzar.

Tras dos minutos de juego, ya ganaban las madridistas. Y a los dos minutos de la segunda mitad volvió a aparecer. Si el primer gol llegaba después de un jugadón de Athenea para que la estrella de este equipo se deleitase antes de marcar, en el segundo se inventó un auténtico golazo. Weir enganchó el balón en la frontal y, sin pensárselo, la clavó en la escuadra.

Después llegaría un gol de Rocío Gálvez, que cazó un rechace en el área pequeña. Un tanto con el que se cerraba el encuentro y con el que el Real Madrid confirmaba su reencuentro con la victoria, después de dos tropiezos importantes que habían devuelto las dudas a la parroquia blanca.

Ahora, llega el parón internacional y después tendrán que afrontar un durísimo compromiso ante el Wolfsburgo, en el que podrán cerrar no sólo su clasificación para la siguiente ronda, sino poder aspirar aún a quedar entre las cuatro primeras y meterse directamente en cuartos de Champions.