Fue la primera gran estrella del Real Madrid. Caroline Weir sólo necesitó unos meses para consolidarse como una de las mejores jugadoras del mundo con la elástica madridista. Mucho ha llovido desde entonces, con un año en el dique seco incluido tras romperse el cruzado en su segundo curso en Valdebebas. Hoy, es la máxima goleadora de la historia de la entidad con diferencia, tras lograr su gol número 50 con el conjunto blanco. Un tanto con el que demuestra que, además, sigue siendo diferencial.

Weir marcaba y sigue marcando diferencias. Sigue permitiendo al conjunto blanco soñar con lo que hace no mucho tiempo parecía imposible y, además, lo convierte en realidad. Así sucedió hace unos meses, cuando un doblete en Montjuic en los minutos finales, daban al Real Madrid su primer triunfo en un Clásico tras 18 derrotas consecutivas. Entonces, el Barcelona parecía inalcanzable, pero la escocesa rompió esa barrera psicológica que era una auténtica losa para el vestuario madridista.

Aquella victoria es historia de un Real Madrid que confirmaba encontrarse ya en condiciones de, al menos, plantar cara al Barcelona en 90 minutos. Algo que rara vez había ocurrido y, cuando había sucedido, la balanza siempre se había decantado del lado azulgrana. Hasta que la futbolista rompió con la tradición con un doblete que hizo besar por primera vez la lona a las culés, pese a que se habían repuesto de un 0-1 en contra y que les habían anulado el gol de la remontada.

El sábado, nuevo Clásico, con Weir, de nuevo, en el punto de mira. Todo, tras ser la protagonista del empate agónico y épico del Real Madrid ante el París. No pudieron mantener el pleno que las permitiese situarse al frente de la clasificación de la fase de liga de la Champions, pero un disparo suyo –que se le escapó a Chavas– hizo que las blancas sumaran, al menos, un merecido punto en Valdebebas, en un duelo en el que merecieron más.

Weir es el timón del Madrid

El estado de gracia en el que se encuentra Caroline Weir permite al Real Madrid soñar con todo. Con ella bien, todo es posible. Y esta temporada ha comenzado lanzada. Siete goles suma ya la buena de Caz, a los que hay que añadir otros dos con su selección. «Una suerte» para su equipo, como destacó su entrenador, Pau Quesada, tras el partido ante las parisinas.

Tras sobresalir en su primer curso como madridista, Weir se rompió el cruzado nada más comenzar la segunda. Un jarro de agua fría que dejó muy tocado en lo anímico a un equipo al que le costó levantar cabeza y que cayó eliminado en la fase de grupos de la Champions. Una vez se recuperó, le costó volver a ser la misma, pero acabó brillando de nuevo.

Este curso, Weir es el motor de este Real Madrid. «Nos da la pausa, el tempo, gestiona el ritmo, tiene pase, tiene gol…», apuntaba Quesada tras el encuentro. Revelaba también, tras un partido excepcional de la escocesa, que había sufrido unas molestias en el tobillo durante el calentamiento. Sin embargo, acabó jugando todo el encuentro y dejó la resolución del mismo para la última jugada. Una muestra más de que, con ella, todo sigue siendo posible para este equipo.