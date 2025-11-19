Así está la clasificación de la Champions femenina tras la derrota del Real Madrid ante el Arsenal

El Real Madrid suma su primera derrota en esta Champions League femenina, lo que le aleja de la cabeza de la clasificación. Tenían contra el Arsenal una oportunidad, puesto que las gunners llegaron con muchas dudas, y llegaron a irse con ventaja en el marcador. Pero la estrella de Inglaterra, Alessia Russo, le dio la vuelta en la segunda parte con sendos cabezazos. Dolorosa derrota, tanto por cómo se ha dado como por lo que supone, puesto que las madridistas prácticamente dicen adiós a sus opciones de top-4.

Llegaba el Real Madrid a Meadows Park tras dos victorias y un empate en los tres primeros partidos. Puntuar significaba estar, prácticamente, clasificadas para la siguiente ronda, a la espera de recibir al Wolfsburgo y medirse a domicilio al Twente. El último precedente no era nada bueno, puesto que en cuartos de final de la pasada edición las blancas cayeron 3-0 en el Emirates y quedaron apeadas de la competición tras haberse impuesto en la ida.

Y volvió a repetirse la historia. En una segunda parte en la que las inglesas le pusieron una marcha más, remontaron al Real Madrid. No pueden las blancas sumar en su visita a Londres y se marchan con siete puntos en la clasificación de la fase de liga de la Champions League, en una sexta posición que les aleja ya de las cuatro mejores. Sobre todo, si se tiene en cuenta que el próximo rival es el Wolfsburgo, uno de los mejores equipos del continente.

Clasificación fase de liga de la Champions