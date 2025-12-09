El Real Madrid logra una victoria de 10 contra el Wolfsburgo

Victoria histórica, sufrida y merecida. El Real Madrid volvió a sacar su mejor cara en una gran noche de Champions. Capaz de lo mejor y lo peor, en esta ocasión las de Pau Quesada volvieron a poner sobre el césped su lado más pragmático para lograr un triunfo de 10 ante el Wolfsburgo, uno de los grandes de Europa. No fue sencillo, puesto que las madridistas tuvieron que defenderse con una menos durante toda la segunda parte, tras la expulsión de Lakrar, y que terminó con nueve, puesto que Iris vio la roja en el descuento.

Antes de la roja por doble amonestación que vio la francesa, su pareja en el eje de la zaga, María Méndez, había puesto la cabeza para hacer el primero en el Di Stéfano. Un gol que permitía soñar a lo grande en Champions, donde se han metido de lleno en la pelea por estar entre las cuatro mejores y evitar la ronda previa a cuartos. Y, es que, es mucho más fácil pensar que se puede si tienes en tu equipo a Weir y Linda Caicedo, que fabricaron en la segunda mitad el 2-0 definitivo con una gran contra.

El conjunto blanco se medía al Wolfsburgo en una gran prueba de nivel. Después de las derrotas ante Barcelona y Arsenal, volvían a enfrentarse a uno de los grandes equipos de Europa con el fin de dar la talla y poder volver a situarse en el top-4 que da acceso a los cuartos de final de la máxima competición, a falta ya sólo de una jornada para que concluya la fase de liga.

Salía Quesada sin Athenea, una vez más suplente, pero con un equipo muy reconocible. Sin sorpresas en el equipo inicial, con un ataque en el que Alba Redondo aparecía en punta, mientras que en los costados lo hacían Feller y Weir, con Caicedo con mayor libertad por el centro, como es habitual.

El duelo era de altura y así se hizo notar desde los primeros minutos. Las alemanas tardaron un minuto en encontrarse con la primera oportunidad, tras un regalo de Lakrar y Misa. Weir contestó inmediatamente después y el conjunto blanco pudo adelantarse por medio de Redondo a la salida de un córner. También desde la esquina volvió a tenerla el Wolfsburgo, pero Misa realizó una gran intervención para negar el gol.

Y quien no perdonó tampoco fue María Méndez. La puso, de nuevo desde la esquina, Eva Navarro y cabeceó la asturiana en el primer palo para poner el primero de la noche en el Di Stéfano. A balón parado generaba el Real Madrid la mayoría de sus oportunidades, aunque Linda Caicedo tuvo un golazo en sus pies tras una gran conducción y estuvo a punto de ayudarle a hacerlo la portera Johannes, aunque el balón no terminó entrando.

Lo buscaba más el conjunto blanco, pero en el descuento de la primera parte se iba a complicar la vida. Lakrar veía la segunda amarilla y dejaba con una menos al equipo con toda la segunda parte por jugarse. Un hándicap importante ante un rival durísimo como el conjunto germano, que cuenta en sus filas con futbolistas de talla mundial como Popp, Huth y Beerensteyn.

El Real Madrid sufre pero golpea

Ya sin Lakrar, Quesada dejaba en el banquillo a Redondo y metía a Gálvez para reforzar la defensa. Tocaba sufrir y aguantar lo que se presentaba como un asedio constante del Wolfsburgo sobre la meta de Misa. Las blancas trataban de montar contragolpes por medio de Feller y Linda, pero eran incapaces de llevar el juego al lado alemán.

Mientras tanto, Popp insistía en buscar el gol, tanto por arriba como en segunda jugada, desde fuera del área. La veterana futbolista era una de las principales bazas de las alemanas en busca de la remontada. Pero tanto se volcaron, que acabaron descuidando su retaguardia y ahí encontró petróleo el Real Madrid.

Caroline Weir recibió, aguantó el balón y vio que Linda salía en velocidad desde la frontal de su área. Le metió la escocesa un balón al espacio entre las centrales que cogió Caicedo en el centro del campo, para marcharse sola y plantarse ante Johannes, de la que se marchó para acabar marcando a placer. Era el 2-0, con el que las madridistas se acercaban a la victoria. Pudo sentenciar Weir, pero su disparo en otra contra se fue arriba.

Terminó con nueve jugadoras sobre el césped el Real Madrid. Iris Ashley se lanzó a rematar un balón de Yasmim, salió Johannes, ambas chocaron, pero la bota de la delantera impactó en la cara de la futbolista. En el fútbol de hoy, el de VAR, roja directa. Había prolongado cinco la árbitra, pero no se empezó a jugar hasta el 96′, por lo que tocaba defenderse con todo para salvaguardar sobre todo el triunfo, pero también los dos goles de ventaja que son importantísimos para la clasificación.