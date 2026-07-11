Alemania – España sub-19 en directo: sigue hoy la final del Europeo sub-19 masculino 2026 en vivo

España se mide a Alemania en la gran final del Europeo sub-19, un torneo que se disputa en Gales y que la Selección Española ya ha ganado en 12 ocasiones. Ahora, en 2026, el equipo que entrena Paco Gallardo busca el triunfo en un encuentro final que se juega en la localidad de Wrexham. En OKDIARIO te contamos en vivo, en directo y online el minuto a minuto de la final del Europeo sub-19 entre España y Alemania.

Final del Europeo sub-19: España – Alemania

España llega a esta gran final tras haber ganado sus cuatro partidos anteriores, entre ellos también ante Alemania, contra la que ya se midió en la fase de grupos. El equipo español fue líder de su grupo con nueve puntos al golear a la anfitriona Gales (0-6), a Dinamarca (3-0) y a Alemania (4-0), ahora su rival en la final. En semifinales, España derrotó por 3-0 a Croacia.

Así, la Selección Española sub-19 llega a la final, que se juega en Gales, tras haber marcado 16 goles a favor y no haber recibido ninguno en contra.

España tiene jugadores ya conocidos para el público, como son Thiago Pitarch, que debutó con el Real Madrid y jugó partidos importantes, Xavi Espart, que también disputó encuentros con el Barcelona, o la base del Real Madrid que ganó la última Youth League. También está, por ejemplo, Morante, gran estrella del Betis que es hijo del torero José Antonio Morante de la Puebla.

A por el 13º Europeo sub-19

De un total de 32 ediciones previas (el torneo actual es la 33ª, se juega cada año), España ha ganado el Europeo sub-19 en 12 ocasiones. Es la selección que domina el palmarés en esta categoría, seguida de Inglaterra (11), Francia (6) y su rival este sábado, Alemania, que tiene 6.