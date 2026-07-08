El Real Madrid ya conoce la fecha de la Copa Intercontinental Sub-20 en el Santiago Bernabéu

El Real Madrid ya conoce cuándo tendrá la oportunidad de proclamarse campeón del mundo en categoría juvenil. El conjunto blanco disputará la Copa Intercontinental Sub-20 el próximo sábado 19 de septiembre, a partir de las 12:30 horas, en el Santiago Bernabéu, donde recibirá al Santiago Wanderers de Chile, campeón de la Copa Libertadores Sub-20. El club madridista ejercerá de anfitrión después de conquistar la UEFA Youth League 2026, en una cita que volverá a enfrentar a los mejores equipos juveniles de Europa y Sudamérica. La información sobre la venta de entradas se dará a conocer próximamente.

El equipo dirigido por Álvaro López llega a esta gran final después de firmar una temporada para el recuerdo. El Juvenil A levantó su segunda UEFA Youth League tras imponerse al Brujas en una emocionante tanda de penaltis. El conjunto blanco empató 1-1 durante los 90 minutos gracias al tanto de Jacobo Ortega, antes de que el guardameta Javi Navarro se convirtiera en el gran héroe de la final al detener dos lanzamientos desde los once metros. Con el definitivo penalti transformado por Diego Aguado, el Real Madrid volvió a reinar en Europa y confirmó una de las mejores generaciones de La Fábrica.

Ahora, los blancos buscarán completar una temporada histórica. Después de conquistar la Liga, la Copa de Campeones y la Youth League, el Juvenil A tendrá la posibilidad de añadir un cuarto título de enorme prestigio. Enfrente estará un Santiago Wanderers que conquistó la Libertadores Sub-20 y que intentará impedir que el Real Madrid cierre un curso inolvidable levantando también la Copa Intercontinental Sub-20, un torneo impulsado por la colaboración entre UEFA y CONMEBOL para enfrentar a los campeones continentales de ambas confederaciones.