‘La que se avecina’: se confirma la fecha de estreno de la temporada 14 en Telecinco

Ha sido una larga espera, pero, por fin, los fans de La que se avecina tendrán la oportunidad de ver los nuevos episodios de la serie. Y es que, desde que aterrizó en la cadena, en el año 2007, hemos sido testigos de lo mucho que ha crecido esta producción española. Un auténtico fenómeno audiovisual que ha sumado todo tipo de hitos. Pues, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en el indispensable de muchas personas a la hora de pasar el rato en televisión. Las divertidas aventuras, ocurrencias y vivencias de los personajes que dan forma a esta trama no dejan indiferente a nadie. Numerosos episodios que, muy pronto, continúan en Telecinco.

Este jueves 30 de octubre, la cadena líder de Mediaset España emitirá la gran final de Supervivientes All Stars. Y es que, la segunda edición del reality de supervivencia se ha convertido en la apuesta de esta temporada. Por ello, con su final cerrado, la parrilla televisiva presentará ciertos cambios. De esta manera, a partir de la próxima semana, La isla de las tentaciones ocupará su franja horaria en Telecinco y lo hará de la mano de su nueva edición. Pero, no será la única novedad. Pues, los nuevos capítulos de La que se avecina aterrizan también en unos días y lo hacen para presentar la ansiada temporada 14.

No es un secreto que La que se avecina emite primero sus episodios en la plataforma de Prime Video. De hecho, en Disney+ también están disponibles. Por lo tanto, los suscriptores de las plataformas de pago van un poco adelantados en la trama. Pero, como siempre, Mediaset España también se encarga de emitir las entregas.

¿Cuándo se estrena la temporada 14 de ‘La que se avecina’?

Los fans de La que se avecina no tendrán que esperar demasiado para ver la nueva temporada gratis y en abierto. En Prime Video, la temporada 14 aterrizó en noviembre del 2023 y lo hizo con un estreno que arrasó por completo. Y es que, los suscriptores pudieron ver el inicio de la nueva etapa de la ficción fuera de Mirador de Montepinar.

Ahora, en Telecinco, los episodios verán la luz el próximo 4 de noviembre a las 23:00 horas (hora antes en las Islas Canarias). Una emisión muy esperada, pues la cadena llevaba dos años sin emitir la ficción en prime time. Por lo tanto, este movimiento no ha dejado indiferente a nadie.

Eso sí, como comentábamos en líneas anteriores, La que se avecina está mucho más avanzada en su trama en Prime Video. Pues, actualmente, los actores se encuentran trabajando en la temporada 17. Y es que, la temporada 15 fue emitida en noviembre del 2024 y la temporada 16 hará lo propio este próximo noviembre.

Un recorrido en la ficción donde los fans han sido testigos del regreso de muchos personajes míticos, pero también del adiós de otros muy queridos. Un viaje que ha contado con muchas vivencias, pero donde nunca ha faltado la risa. Por ello, Telecinco ha vuelto a apostar por la producción española.