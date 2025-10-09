La guerra soterrada que había en el PSOE tras la abrupta salida de José Luis Ábalos del Ministerio de Transportes y de la secretaría de Organización del PSOE que asumió en julio de 2021, como sustituto, Santos Cerdán, queda reflejada en las grabaciones intervenidas por la UCO que figuran como anexos de su último informe remitido al Tribunal Supremo. En una de esas grabaciones -a las que ha tenido acceso OKDIARIO- aparece el nombre del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, como presunto instigador contra de la trama.

Se trata de una conversación mantenida el 2 de febrero de 2022 entre Koldo García, ex asesor de Ábalos, y el propio Santos Cerdán, entonces nº3 del PSOE y diputado por Navarra, y hoy preso en cárcel de Soto del Real (Madrid).

En un momento de esa larga charla en un local donde se escucha el hilo musical, Koldo preguntó a Cerdán: «¿Tú tienes de amigo a Félix Bolaños? Bueno, yo te digo lo que hay. Tú administra lo que tengas que administrar. Yo…»

Ante ello, Cerdán responde: «Sí, estuvimos el otro día». Y a continuación cuenta a Koldo que le trasladó esta cuestión a Bolaños: ¿Tú tienes un problema conmigo?». Según el preso de Soto del Real, el ministro de Presidencia se lo negó. A lo que Cerdán replicó: «Si tienes un problema conmigo, me lo dices a la cara (…) Me había llegado…», relató.

«Me negó todo. Vale. Oye, me alegro de que sea mentira», añadió Cerdán sobre su conversación con Bolaños, según contó a Koldo.

El ex asesor de Ábalos contó a Cerdán entonces que Bolaños «me hablaba siempre bien de ti». Fue aquí cuando Koldo lamentó que muchos socialistas sí dieran de lado al ex ministro. «Parece mentira que a Jose todo el mundo… menos tú. Porque él me lo dice, ‘Santi cada vez que me ve, me saluda, me habla y me sonríe. Y es un tío que parece que está cercano a mí’».

Por su parte, Cerdán respondió a Koldo que él sí se paraba con Ábalos «para que me vean». Estos tres encausados en la trama PSOE están siendo investigados por el cobro de presuntas mordidas en adjudicaciones irregulares de obra pública.

El ex asesor de Ábalos lamentó, en este contexto, la «cabezonería de nuestro… del presi», en alusión a Pedro Sánchez. «Jose no es un corrupto. Hazme caso», apostilló. Y Cerdán replicó que «lo suyo» hubiera sido que el jefe del Ejecutivo «mandara» al ex ministro a una «embajada».

En otro pasaje de la conversación, Koldo rebaja la tensión con Bolaños y hace una petición a Cerdán como cabecilla de la trama: «Félix, lo que le dijo a Jose es que a ti te tenía cariño. Para que lo sepas, yo te transmito lo que hay. Lo único que te pido, por favor, es que consigas los 150-200 para mi jefe, para que él de eso me…», traslado el ex asesor de Ábalos al entonces número 3 del PSOE en relación con las mordidas de obra pública.

Recurso de Cerdán

Precisamente, la defensa de Santos Cerdán ha pedido ahora al Tribunal Supremo que celebre una vista en la que se le permita rebatir la decisión del magistrado instructor Leopoldo Puente de mantenerle en prisión provisional.

En el recurso de apelación, los abogados de Cerdán reclaman a la Sala de lo Penal que corrija al instructor y «acuerde la inmediata puesta en libertad» del ex secretario de Organización de los socialistas.

La defensa asegura que no hay razones para mantener a Cerdán en prisión provisional y reprocha que la justificación del instructor sea que se deben «proteger las fuentes de prueba de las relaciones con Servinabar y con Acciona».

Se trata de dos empresas señaladas por la Guardia Civil por el presunto amaño de contratos de obra pública; en el caso de Servinabar, además, los agentes sostienen que el exdiputado del PSOE habría adquirido 1.350 participaciones por 6.000 euros, informó Ep.

Los letrados de Cerdán consideran que «no se explica ni concreta lo que se pretende proteger en este marco, dado que los responsables de Servinabar y Acciona se encuentran en situación de libertad».