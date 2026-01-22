Casa Real esconde la foto de la visita de los Reyes a Adamuz que ha generado polémica en redes sociales

La Casa Real se ha visto obligada a esconder una fotografía de la visita de los Reyes a Adamuz por la polémica que ha provocado en redes sociales. En la imagen aparecen los Reyes; la vicepresidenta primera, María Jesús Montero; el ministro de Transportes, Óscar Puente; y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, dándole la espalda a uno de los vagones del tren Iryo que descarriló.

Como se aprecia en las capturas de pantalla que acompañan a estas líneas, en un principio Casa Real tenía esta fotografía destacada en su página web; pero horas después, lo ha modificado.

La imagen ha causado gran revuelo en redes sociales y muchos internautas han criticado la imagen protagonizada por los Reyes, María Jesús Montero, Óscar Puente y Juanma Moreno en el lugar de la tragedia. De hecho, son muchos los que se han preguntado si se trataba de un montaje realizado con Inteligencia Artificial.

«Vi esta foto ayer, me pareció que era una creación de IA. No le di importancia. Me resultaba inconcebible creer que los reyes se prestarían a hacerse una foto con la candidata del PSOE, que nadie sabe que diantres pinta ahí, con un ataúd rodante de fondo. Es una asquerosidad», comenta un usuario de X.

«No es IA. Es España», «la foto de la vergüenza», «vaya falta de consideración», «una foto vale más que 1.000 palabras» o «qué tristeza me da ver esta foto», son otros de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.

Por el momento, Casa Real no ha borrado la fotografía, que aún se puede ver en su página web, pero sí ha tratado de esconderla. Ya no aparece destacada en en la noticia sobre la visita a la zona en la que tuvo lugar el accidente ferroviario entre un Iryo y un Alvia que ya ha dejado 45 muertos.

María Jesús Montero, criticada por su protagonismo

Además de esta imagen, las redes sociales han criticado duramente a María Jesús Montero por querer ser la protagonista de la visita de las autoridades a la zona de la tragedia. Y es que, la vicepresidenta ha protagonizado un ridículo vídeo en el que se hace hueco a empujones para situarse junto a la Reina Letizia.

Las imágenes, grabadas mientras Felipe VI comparecía ante los medios, muestran a Montero empujando a representantes institucionales y otros asistentes hasta situarse en primera línea de cámara. Una vez colocada en posición destacada, Montero hace un gesto con las cejas hacia alguien de su entorno, una mueca que también se ha convertido en uno de los momentos más comentados del clip viral.

Precisamente, la presencia de María Jesús Montero en Adamuz desde el pasado lunes ha sido duramente criticada. Y es que, ha visitado la zona como candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, y ha acompañado en todo momento a los Reyes, a Juanma Moreno y a Óscar Puente.

«No hubo vicepresidentas en Valencia por la DANA. A lo mejor es porque no había campaña». De esta manera, fuentes populares han criticado abiertamente lo oportuno de la visita de la ministra socialista al lugar del siniestro. Unas declaraciones, además, con las que los de Feijóo ponen de manifiesto que su presencia está lejos de estar enmarcada en un acto casual.