El vídeo de los empujones de María Jesús Montero para chupar cámara junto a los Reyes

Un vídeo que se ha viralizado en redes sociales muestra a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abriéndose paso a base empujones entre las autoridades y periodistas para colocarse justo junto a los Reyes Felipe VI y Letizia durante su visita institucional de este martes a Adamuz (Córdoba) tras el trágico accidente ferroviario que ha dejado 43 víctimas y cientos de heridos.

Las imágenes, grabadas mientras Felipe VI comparecía ante los medios, captan a Montero empujando a representantes institucionales y otros asistentes hasta situarse en primera línea de cámara junto a la reina Letizia. Una vez colocada en posición destacada, Montero hace un gesto con las cejas hacia alguien del entorno, mueca que también se ha convertido en uno de los momentos más comentados del clip viral.

La visita de Felipe VI y Letizia a Adamuz formaba parte de la agenda institucional tras el descarrilamiento del tren Iryo en la localidad cordobesa, un accidente que ha conmocionado al país y que ha llevado a los monarcas a desplazarse para mostrar apoyo a las víctimas y familiares. Durante la jornada, también participaron autoridades como el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, entre otros.

Plantón de Sánchez a los Reyes

Por otro lado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acompañó a los Reyes durante su visita a Adamuz y los dejó solos en su visita a la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba). La ministra de Inclusión, Seguridad Social, y Migraciones, Elma Saiz, trató de justificar la ausencia del presidente del Gobierno argumentando que Sánchez ya se desplazó allí «en las primeras horas» posteriores a la tragedia.

Además, desde La Moncloa aseguraron que, de haber acudido el martes, Sánchez habría hecho el «mismo recorrido» que hizo el lunes. Desde el Gobierno defienden que «no es habitual» y que el presidente del Gobierno «no acompaña al jefe del Estado». El líder socialista visitó el mismo lugar que los Reyes pero junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, así como con el ministro de Transportes, Óscar Puente; el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y María Jesús Montero.

Allí, el también secretario general del PSOE aseguró que «los bulos y la desinformación se extienden y generan mucha zozobra y dolor cuando hablamos de las víctimas y sus familiares». Sánchez pidió a los ciudadanos «que atiendan a la información oficial» y a los servicios de emergencia. Además, el presidente solicitó que sólo acudieran a lo que ellos consideran «medios de comunicación contrastados».