Localizan con vida a Boro, el perro desaparecido en el accidente de Adamuz, pero se vuelve a escapar

Efectivos de la Guardia Civil han localizado al perro Boro en la zona del accidente de tren que tuvo lugar el pasado domingo en Adamuz (Córdoba). Según han explicado fuentes de PACMA, los agentes lo han intentado coger, pero se les ha escapado.

Al intentar capturarlo, «se ha introducido en el monte, y está lloviendo muchísimo. Vamos a seguir buscando», han indicado las mismas fuentes.

Desde esta mañana, tres miembros de PACMA escoltados por la Guardia Civil buscan al animal tras obtener la autorización para acceder a la zona del siniestro por parte del Ministerio del Interior. Les acompaña la portavoz de la familia.

Boro, un perro mestizo mezcla de Schnauzer y perro de agua, viajaba en el tren Iryo accidentado en Adamuz con su dueña y la hermana de ésta. Ambas resultaron heridas y el animal se escapó del lugar del accidente.

Las dos hermanas, originarias de Málaga, volvían a Madrid, donde viven, después de un fin de semana familiar, cuando les sorprendió la tragedia. Ana contó a los medios de comunicación como vivió el accidente y lo que sucedió con su hermana embarazada, que se encuentra en ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). «Los bomberos la sacaron del tren y la llevaron en ambulancia conmigo. No sabemos qué va a pasar con ella, todavía no tenemos un pronóstico seguro», explicó.

En los últimos días, Ana se ha movilizado para localizar a Boro, del que no tenía noticias hasta ahora. Por el momento, sólo está localizado, porque al intentar capturarlo, se ha vuelto a escapar.