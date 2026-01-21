El Ministerio del Interior ha autorizado oficialmente a PACMA para intentar rescatar a Boro, el perro desaparecido en el accidente de Adamuz, que se produjo el pasado domingo en Córdoba y que hasta el momento ha dejado 42 fallecidos.

La decisión del ministro Fernando Grande-Marlaska permite a varios miembros de la organización animalista acceder este miércoles a la zona restringida del siniestro ferroviario. El objetivo es localizar y rescatar a Boro, que se perdió tras el trágico suceso y al que su familia busca desesperadamente desde hace tres días.

La autorización concedida por Interior supone un avance clave en las labores de búsqueda del animal, ya que permite el acceso escoltado a la zona de las vías del tren. Se trata de un área que hasta ahora no había sido accesible para otros equipos de rescate debido a las restricciones de seguridad impuestas tras el accidente. PACMA ha confirmado que la intervención se realizará de forma estrictamente controlada y con todas las medidas de precaución necesarias.

Operativo controlado

Únicamente tres rescatistas de PACMA accederán al área con el fin de acotar el perímetro y tratar de localizar al perro desaparecido en el accidente de Adamuz. La organización ha descartado la realización de batidas o movilizaciones amplias, ya que una presencia masiva podría provocar que el animal se asuste. La decisión responde a criterios técnicos y de seguridad establecidos por las autoridades competentes.

Los rescatistas entrarán en las inmediaciones de donde Boro fue visto por última vez, cerca de las vías del tren en la zona del accidente ferroviario. Desde el Partido Animalista insisten en que se está actuando con la máxima prudencia y responsabilidad para no entorpecer las labores de investigación. El objetivo prioritario es encontrar al perro y devolverlo a salvo con su familia, que lleva días angustiada por su desaparición.

Agradecimientos institucionales

La formación política animalista ha agradecido expresamente al ministro Fernando Grande-Marlaska la autorización concedida para buscar al perro desaparecido tras el accidente de Adamuz.

También han reconocido públicamente el papel de Galgos Sin Fronteras, cuya mediación resultó decisiva para que el permiso se concediera con la mayor rapidez posible. PACMA ha valorado positivamente la sensibilidad mostrada por las instituciones ante esta situación tan delicada.

El accidente ferroviario de Adamuz ocurrió el domingo 18 de enero y se ha convertido en una de las mayores tragedias del transporte en España. El balance provisional de víctimas mortales asciende a 42 fallecidos, cifra que podría aumentar según evolucione el estado de los heridos hospitalizados. Las causas del siniestro están siendo investigadas por las autoridades competentes.

Búsqueda desesperada

La familia de Boro ha estado difundiendo su imagen en redes sociales y colaborando con distintas organizaciones de protección animal desde el mismo día del accidente. El perro, que viajaba con sus dueños en el tren siniestrado, logró salir con vida, pero huyó asustado del lugar. Desde entonces, varios equipos de voluntarios han intentado localizarlo sin éxito en las zonas accesibles próximas al accidente de Adamuz.

La autorización del Ministerio del Interior abre ahora una nueva vía de esperanza en los peticionarios de esta búsqueda para encontrar al animal con vida. PACMA ha destinado todos los esfuerzos posibles a esta operación de rescate, conscientes de la importancia que tiene para la familia afectada. La operación comenzará este miércoles por la mañana y se prolongará durante el tiempo que sea necesario para rastrear toda la zona autorizada.

⚠️INFORMACIÓN BORO⚠️

La familia confirma que el perro que se ve corriendo en el video junto a la valla (parte inferior izquierda del video ) es BORO.

Por la condición de su edad, no debe estar lejos de la zona del accidente.

¡Hay que encontrarlo!

Df. 📣📣📣#Adamuz#Córdoba pic.twitter.com/E2jvq0NaIa — Àrees de Gossos Badalona (@areagossosbdn) January 19, 2026

Movilización ciudadana

Este caso ha generado una notable repercusión en redes sociales, donde miles de personas han compartido la imagen del perro desaparecido y han expresado su apoyo a la familia.

Distintas organizaciones de protección animal de toda España se han ofrecido para colaborar en la búsqueda de Boro. Esta situación visibiliza la sensibilidad social existente hacia los animales y la necesidad de considerarlos también como víctimas en situaciones de emergencia como el accidente de Adamuz.