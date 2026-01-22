Condenadas tres trabajadoras de un prostíbulo de Sevilla por estafar miles de euros a clientes drogados

La Audiencia de Sevilla ha condenado a seis meses de cárcel a tres trabajadoras de un prostíbulo de la capital andaluza por cargar de forma fraudulenta miles de euros en las tarjetas bancarias de clientes que se encontraban drogados y en estado de semiinconsciencia.

Según la resolución judicial, los hechos ocurrieron entre 2012 y 2013 en un local de Sevilla donde se ejercía la prostitución por un número indeterminado y rotatorio de mujeres. Las acusadas actuaban siempre del mismo modo: primero obtenían el PIN de las tarjetas mediante pagos realizados voluntariamente por los clientes, y después esperaban a que éstos consumieran copas en el establecimiento. En esas bebidas vertían «sustancias indeterminadas» que dejaban a los afectados aturdidos o en estado de semiinconsciencia, momento que aprovechaban para apoderarse de sus tarjetas y realizar cargos fraudulentos por importes que oscilaban entre los mil y más de 7.000 euros.

Días después de las visitas al local, los clientes detectaban cargos no autorizados en sus tarjetas. En algunos casos, incluso, eran localizados por sus familias en estado de desorientación. En al menos uno de los clientes, un análisis médico posterior detectó la presencia de alprazolam, ibuprofeno, cocaína y MDMA.

Las tres acusadas han sido condenadas por un delito continuado de estafa, aunque han quedado absueltas de los delitos de tráfico de drogas y robo con violencia que también les imputaba inicialmente la Fiscalía. El fiscal reconoció durante la vista oral que no ha quedado acreditado quién administró las sustancias ni que éstas estuvieran destinadas al tráfico ilícito.

La condena se ha cerrado por conformidad, tras un acuerdo entre las partes que incluye la aplicación de la atenuante cualificada de dilaciones indebidas, debido al retraso en la tramitación del procedimiento por causas ajenas a las acusadas.

Además de la pena de prisión, el tribunal ha fijado indemnizaciones de hasta algo más de 7.000 euros para los perjudicados en concepto de responsabilidad civil, cantidades que las condenadas se han comprometido a abonar.