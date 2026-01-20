Estafan 200.000 € a una anciana con inversiones ficticias publicitadas con vídeos falsos de famosos

Una mujer de 76 años, residente en Las Palmas, ha sido víctima de una estafa de más de 200.000 euros en la que se cruzan las inversiones financieras y las nuevas tecnologías. El gancho fueron unos vídeos publicitados a través de las redes sociales en los que supuestamente personas muy conocidas del mundo empresarial y bancario prometían enormes ganancias como resultado de unas inversiones. La operación llevada a cabo por agentes de la Policía Nacional se ha saldado hasta el momento con dos detenidos, ambos en Alicante: un ucraniano de 36 años y un uzbeko de 22. Según las fuentes de la Policía nacional, se trata de lo que se conoce como presuntas mulas o personas que lavan el dinero de fondos obtenidos ilegalmente. La investigación sigue abierta.

Las estafas cometidas a través de planes fraudulentos que garantizan dinero con poco riesgo son una de las modalidades más habituales de este tipo de delitos. Prueba de ello, es la situación vivida por una mujer de 76 años de edad, que decidió invertir en un producto publicitado a través de falsos vídeos: se garantizaban ganancias con poco riesgo.

La perjudicada estaba totalmente convencida de que el negocio que se le proponía se trataba de inversiones legales. De modo, que efectuó hasta 10 transferencias, por un importe total de 206.000 euros. Cuando entendió que presumiblemente podía haber sido víctima de una estafa, interpuso la correspondiente denuncia en Las Palmas. Y la Policía Nacional inició la investigación. El trabajo de la Unidad de Delitos Tecnológicos de los agentes en Canarias, llevó a la conclusión de que quien había operado en esa estafa lo había hecho desde Alicante.

Así, los agentes concluyeron que esos 206.000 euros estafados habían ido a parar a diferentes cuentas corrientes de, al menos, cuatro personas. Uno de los supuestos destinatarios del dinero fue localizado en Alicante. Se trataba de un varón de 36 años y origen ucraniano, que había recibido en su cuenta unos 78.000 euros procedentes supuestamente de la estafa. Por lo que fue detenido.

Pero antes, los agentes efectuaron un seguimiento al investigado. Y, fruto del mismo, descubrieron que entregaba justamente la mitad de aquellos 78.000 euros, un total de 39.000, a un segundo individuo. En este caso, un uzbeko, de 22 años. Ambos han resultado detenidos como presuntos autores de un supuesto delito de estafa. No obstante, la operación sigue abierta para localizar y detener al resto de implicados. Todo, según fuentes de la Policía Nacional.