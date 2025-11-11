Engaño afectivo en Palma: una mujer estafa casi 50.000 euros a un hombre y acaba detenida

La Policía Nacional ha detenido en Palma a una mujer acusada de perpetrar un elaborado fraude que le permitió estafar cerca de 50.000 euros a un hombre, ganándose su confianza y manipulando su buena fe con mentiras y falsas urgencias económicas y familiares.

Según informaron fuentes policiales, la investigación se inició semanas atrás tras la denuncia presentada por la víctima. El hombre relató que tras conocer a la mujer en persona, comenzaron una relación de amistad. Poco tiempo después, la presunta estafadora le ofreció comprar productos supuestamente sobrantes de la multinacional en la que trabajaba, con precios por debajo del mercado. La víctima adquirió dos portátiles, un GPS, una bicicleta y un teléfono móvil por 2.250 euros, artículos que nunca llegaron a sus manos.

A partir de ese momento, la mujer comenzó a solicitar dinero alegando diferentes problemas: primero aseguró que su cuenta bancaria había sido bloqueada y pidió 2.300 euros; posteriormente solicitó otros 1.500 euros y, tres días más tarde, volvió a pedir 2.300 euros adicionales. Incluso llegó a requerir 4.800 euros para una supuesta operación de un familiar en un hospital. La víctima, confiando en la veracidad de las historias, transfirió el dinero en varias ocasiones, hasta sumar un total de 49.400 euros.

La investigación policial confirmó que todas las afirmaciones de la mujer eran falsas: no trabajaba en la empresa que decía, no compartía ninguna cuenta con su exmarido y no se había realizado ninguna intervención médica a familiares. Tras identificar a la mujer y localizar las cuentas bancarias donde se encontraban los fondos estafados, los agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos llevaron a cabo su detención.

La detenida fue puesta a disposición judicial como presunta autora de un delito de estafa, mientras la Policía continúa trabajando para esclarecer todos los detalles del caso y recuperar el dinero de la víctima. Este episodio se suma a una serie de fraudes que utilizan engaños afectivos y pretextos urgentes para manipular a personas confiadas, alertando sobre la importancia de extremar precauciones ante solicitudes de dinero de conocidos recientes o promesas de ganancias fáciles.