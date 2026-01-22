El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha interpuesto una demanda de 5.000 millones de dólares contra JPMorgan Chase y su director ejecutivo, Jamie Dimon, al acusar al mayor banco del país de haberle retirado sus servicios financieros por razones políticas.

La información, adelantada por Fox Business, asegura que el abogado de Trump, Alejandro Brito, ha presentado la demanda en un tribunal estatal de Florida, en Miami, argumentando que JPMorgan habría actuado de forma discriminatoria al «desbancarizar» (por su término en inglés) al mandatario. La acción judicial sostiene que la entidad decidió cortar relaciones con él tras los acontecimientos del 6 de enero de 2021, cuando una multitud de simpatizantes de Trump asaltó el Capitolio en un intento de frenar la certificación electoral.

Guerra Trump- JP Morgan

El propio Trump había adelantado el pasado fin de semana que preparaba acciones legales contra JPMorgan, asegurando que la ruptura de vínculos por parte del banco constituía una represalia política. El expresidente afirmó que el caso sería presentado «en las próximas dos semanas», un plazo que finalmente se ha cumplido.

Por el momento, JPMorgan Chase no ha respondido a las solicitudes de comentarios de distintos medios, entre ellos Reuters. La agencia de noticias también señaló que no había podido verificar de manera independiente la información publicada por Fox Business.

La demanda se suma a la larga lista de frentes legales abiertos de Trump tanto en su calidad de político como de empresario, en un contexto especialmente sensible dada su nueva campaña presidencial y la creciente polarización del país. El caso podría abrir un debate mayor sobre la supuesta politización de la banca y la práctica conocida como debanking, en la que instituciones financieras cierran cuentas o retiran servicios a clientes considerados de alto riesgo o cuyo perfil genera controversia pública.