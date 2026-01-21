Cuándo es el PAOK - Real Betis: horario y en qué canal de TV echan en directo gratis el partido de la Europa League.

El Real Betis afronta un partido importante para sus intereses, ya que un triunfo ante el PAOK de Tesalónica les valdrá para casi amarrar un puesto en los octavos de final de la Europa League, ya que el objetivo es saltarse los playoffs. Es por ello que los pupilos de Manuel Pellegrini saldrán con todo para intentar sumar los tres puntos y que el último choque sólo sea un trámite. Te contamos cuándo es, el horario y el canal de televisión para ver en directo el choque que se juega en el Toumba Stadium.

Horario del PAOK – Betis: cuándo es el partido de la Europa League

El Real Betis viaja a Grecia para enfrentarse al PAOK en el partido que corresponde a la jornada 7 de la fase de liga de la Europa League. El conjunto verdiblanco arranca esta fecha de la competición en una grandísima situación y es por ello que los de Manuel Pellegrini esperan poder sumar tres puntos importantísimos en el Toumba Stadium, en Tesalónica. Y es que un triunfo de los de Heliópolis les acercaría a los octavos de final del torneo. Su rival está en la mitad de la tabla peleando por sacar el billete para los playoffs de esta competición de plata del fútbol europeo.

A qué hora es el partido de la Europa League PAOK – Betis

La UEFA programó este emocionante PAOK – Betis correspondiente a la jornada 7 de la fase de liga de la Europa League para este jueves 22 de enero. El organismo que controla el fútbol del viejo continente ha fijado este choque entre los griegos y el conjunto verdiblanco en el horario de las 18:45 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con normalidad en la previa entre los aficionados en las inmediaciones de Toumba Stadium para que todo pueda arrancar de manera puntual en Tesalónica.

Dónde y cómo ver gratis el PAOK vs Betis en directo por TV online y en vivo

Movistar+ fue el medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para retransmitir todos los partidos en exclusiva en nuestro país de la competición de plata del fútbol europeo. Este PAOK – Betis de la jornada 7 de la fase de liga de la Europa League se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones. Hay que destacar que este canal es de pago y está incluido en el paquete que trae consigo las diferentes competiciones continentales, por lo que este encuentro que se juega en el Toumba Stadium no se podrá ver gratis por TV.

Todos aquellos aficionados del conjunto verdiblanco y los amantes de las diferentes competiciones europeas pueden ver en directo en streaming y en vivo online el PAOK – Betis de la jornada 7 de la fase de liga de la Europa League mediante la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para descargarse en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también recordamos que este operador tiene a disposición de todos sus clientes su página web para que accedan a ella con un ordenador.

Además, en la web de OKDIARIO te ofreceremos, como es habitual, la mejor información sobre todo lo que suceda en esta jornada 7 de la fase de liga de la Europa League, donde estaremos prestando atención al Real Betis, que juega ante el PAOK y también al Celta, que recibe en Balaídos al Lille. Cuando acaben los encuentros publicaremos sus respectivas crónicas y las reacciones importantes que se puedan producir en el post.

Dónde escuchar por radio en directo el PAOK – Betis

Por otro lado, los hinchas béticos que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online el PAOK – Betis correspondiente a la jornada 7 de la fase de liga de la Europa League deben saber que podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, RNE, Onda Cero o Radio Marca conectarían con el Toumba Stadium de Tesalónica para contar todo lo que suceda en tierras griegas.

Estadio y quién es el árbitro del partido PAOK – Betis

El Toumba Stadium, situado en la ciudad griega de Tesalónica, será el escenario donde se disputará este apasionante PAOK – Betis de la jornada 7 de la fase de liga de la Europa League. Este campo fue inaugurado en 1959 y tiene capacidad para recibir a algo más de 28.500 aficionados, por lo que se espera una gran entrada este jueves, ya que el combinado griego se la está jugando en la competición de plata del viejo continente y necesitan el apoyo de su gente.

La UEFA ha designado al árbitro italiano Simone Sozza como responsable para impartir justicia en este PAOK – Betis de la jornada 7 de la fase de liga de la Europa League. Su compatriota Daniele Chiffi será el encargado de revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan para avisar a su compañero si es necesario y recomendarle que vaya a analizar la acción en cuestión al monitor que estará instalado en la banda del Toumba Stadium.