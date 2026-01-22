Comprobar Bonoloto: resultado y número premiado hoy, jueves 22 de enero de 2026
Aquí podrás comprobar el número premiado en el sorteo de la Bonoloto hoy, jueves 22 de enero de 2026
Loterías y Apuestas del Estado está celebrando en estos instantes el sorteo de
la Bonoloto de hoy, jueves 22 de enero de 2026. En unos
momentos podrás comprobar el número premiado y el resultado que se llevará
el bote de la Bonoloto hoy.
Los sorteos de la Bonoloto se celebran todos los días de la semana a
partir de las 21:30 horas, 20:30 horas si te encuentras en las Islas Canarias.
Cómo jugar a la Bonoloto
Para jugar a la Bonoloto hay que seleccionar al menos 6 números
(del 1 al 49) y un reintegro (del 0 al 9) que se genera automáticamente por los Sistemas
Centrales de Loterías. Pero esto no es todo porque hay varios métodos para jugar y
poder tener más opciones de llevarte el bote:
- Apuestas simples: Las apuestas simples son aquellas en las que solo se
seleccionan 6 números y se puede jugar hasta 8 apuestas en un mismo boleto.
- Apuestas múltiples: Son aquellas apuestas en las que se seleccionan más de
seis números -con un máximo de 11- o solamente 5 números por apuesta. En este caso
el importe del boleto de Bonoloto variará según las combinaciones marcadas.
El precio de cada apuesta para jugar a la Bonoloto es de 0,50 euros,
sin embargo, es necesario jugar al menos 1 euro, por lo que tienes varias opciones:
obtener un boleto para un único sorteo con al menos dos apuestas o participar en
varios sorteos esa semana.
Funcionamiento del sorteo de la Bonoloto
En cada sorteo de la Bonoloto se extraen de un mismo bombo 6
bolas numeradas entre el 1 y el 49 y serán las que indiquen el número premiado.
Posteriormente se extrae una séptima bola que corresponde al número
complementario. De otro bombo se extrae una bola (del 0 al 9) que indicará el reintegro
que formará la combinación ganadora. En unos minutos podrás comprobar los
resultados de la Bonoloto hoy en esta misma página.
Premios de la Bonoloto
Los premios de la Bonoloto tienen varias categorías que te detallamos a continuación:
- 1ª Categoría (6 aciertos): Te llevarás el premio en caso de haber acertado 6
números del boleto y se reparte a partes iguales entre todos los boletos ganadores.
- 2ª Categoría (5 aciertos + complementario): Es para aquellos boletos que
hayan acertado 5 números y el complementario
- 3ª Categoría: Se reparte el 12% de la recaudación entre todos los boletos que
tengan 5 aciertos.
- 4ª Categoría: Los ganadores serán aquellos boletos que tengan 4 números
que coincidan con la combinación ganadora
- 5ª Categoría: Se paga con 4 euros por apuesta a aquellos boletos que tengan
3 aciertos
