Comprobar Bonoloto: resultado y número premiado hoy, jueves 22 de enero de 2026

Loterías y Apuestas del Estado está celebrando en estos instantes el sorteo de

la Bonoloto de hoy, jueves 22 de enero de 2026. En unos

momentos podrás comprobar el número premiado y el resultado que se llevará

el bote de la Bonoloto hoy.

Los sorteos de la Bonoloto se celebran todos los días de la semana a

partir de las 21:30 horas, 20:30 horas si te encuentras en las Islas Canarias.

Cómo jugar a la Bonoloto

Para jugar a la Bonoloto hay que seleccionar al menos 6 números

(del 1 al 49) y un reintegro (del 0 al 9) que se genera automáticamente por los Sistemas

Centrales de Loterías. Pero esto no es todo porque hay varios métodos para jugar y

poder tener más opciones de llevarte el bote:

Apuestas simples: Las apuestas simples son aquellas en las que solo se

seleccionan 6 números y se puede jugar hasta 8 apuestas en un mismo boleto.

Apuestas múltiples: Son aquellas apuestas en las que se seleccionan más de

seis números -con un máximo de 11- o solamente 5 números por apuesta. En este caso

el importe del boleto de Bonoloto variará según las combinaciones marcadas.

El precio de cada apuesta para jugar a la Bonoloto es de 0,50 euros,

sin embargo, es necesario jugar al menos 1 euro, por lo que tienes varias opciones:

obtener un boleto para un único sorteo con al menos dos apuestas o participar en

varios sorteos esa semana.

Funcionamiento del sorteo de la Bonoloto

En cada sorteo de la Bonoloto se extraen de un mismo bombo 6

bolas numeradas entre el 1 y el 49 y serán las que indiquen el número premiado.

Posteriormente se extrae una séptima bola que corresponde al número

complementario. De otro bombo se extrae una bola (del 0 al 9) que indicará el reintegro

que formará la combinación ganadora. En unos minutos podrás comprobar los

resultados de la Bonoloto hoy en esta misma página.

Premios de la Bonoloto

Los premios de la Bonoloto tienen varias categorías que te detallamos a continuación: