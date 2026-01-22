Está a 1 hora de Madrid: el pueblo que tiene enamorada a Ayuso

Sotillo de la Adrada, un pequeño municipio de la provincia de Ávila, es el pueblo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, donde reconoce «sentirse como en casa». Se trata de un municipio muy tranquilo, ideal para disfrutar de una escapada de fin de semana. El entorno natural es impresionante al estar ubicado en la Sierra de Gredos, y algunos de sus monumentos más emblemáticos son la Iglesia de la Santísima Trinidad y la Ermita de Nuestra Señora de los Remedios.

Su origen documentado se remonta al siglo XII, en pleno proceso de repoblación entre el Duero y el Tajo, y hoy tiene una población de 5.000 habitantes. Situado a una altitud de 636 metros, su disposición, al abrigo de los vientos del norte y en el nacimiento de valle del Tiétar, tiene una gran riqueza de paisajes.

Sotillo de la Adrada es un encantador municipio que combina naturaleza e historia. Formó parte de la tierra de La Adrada hasta 1642, cuando el rey Felipe IV le concedió la carta de villazgo y con ella la autonomía jurisdiccional. A lo largo de los siglos, se ha desarrollado como un pueblo agrícola y ganadero, aprovechando la riqueza de los ríos y la cercanía de la Sierra de Gredos. En el casco urbano se conservan las calles estrechas y empedradas de antaño.

La gastronomía de Sotillo de la Adrada refleja la riqueza de la comarca del Valle del Tiétar. Entre los platos más destacados se encuentran los guisos de cordero y cabrito, así como las judías y garbanzos, cocinados de manera tradicional y acompañados de embutidos artesanales. Los quesos y la miel producidos en los alrededores completan la oferta culinaria, junto con los postres típicos, como los hojaldres.

En una entrevista para la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Isabel Díaz Ayuso confesaba su amor por este pueblo: «La mitad de mí pertenece a un pueblo de Ávila, Sotillo de la Adrada, donde también pasé largas temporadas. Sigo yendo, tengo ahí a mis mejores amigos. Soy una absoluta apasionada del campo y de los animales. Tuve la oportunidad y la suerte de tener esa infancia donde estábamos largas horas en la calle. Donde uno sólo bajaba y estaba en el prado de enfrente tocando todo tipo de bichos, se caía, se levantaba, se hacía amigos, chicos, chicas, todo era todo muy sano, muy natural».

«Me hace sentir muy orgullosa de ser, en primer lugar, española, pero castellana y leonesa y también madrileña», concluye.

Los pueblos más bonitos de Ávila

⛰️NO es Cantabria, está a 1:30 de Madrid ✨♥️ te dejo toda la info ⬇️ Hoy te enseño una escapada IDEAL, en tierra de castillos, naturaleza, pueblitos de cuento y joyas de más de 12 millones de años. Os dejo toda la ruta y un regalito 😉⬇️ 1️⃣ Empezamos bajando al ♥️ de la tierra 🌍 para descubrir esta joya geológica con más de 12 millones de años. Estás formaciones solo crecen 1 cm cada 100 años así que FLIPA! Porque la cueva se descubrió hace solo 60 años, ha estado oculta todo este tiempo… y es una MARAVILLA 😍✨ 📍Cuevas del Águila. Ávila 🎟️ la entrada cuesta 10€ y te hacen visita guiada durante 1 hora. 2️⃣ Segunda parada un pueblito de cuento bajo la montaña 🏔️ , donde parece que el tiempo se ha detenido y solo se escucha los pajaritos y se respira paz. Es conocido por las flores de sus balcones 🌸🌻🌷 y sus casas de madera. 📍Cuevas del Valle. Ávila 3️⃣ Al lado del pueblito está Mombeltrán, con este castillo tan CHULO 🏰 de 1461. Abre los findes y por dentro está muy bien conservado. 📍Castillo Duques de Albuquerque Mombeltrán 🔐GUÁRDATE🔐 esta escapadita para cuando te apetezca desconectar y al mismo tiempo no irte súper lejos ☺️☺️ Y tú, ¿con quién vas a ir?

La provincia de Ávila puede presumir de albergar algunos de los pueblos más bonitos de España, como Cuevas del Valle, con calles tranquilas y rodeados de montañas. Es un lugar ideal para desconectar de la rutina y respirar aire puro. A escasos kilómetros se encuentra Mombeltrán, conocido por su imponente castillo del siglo XV, un gran ejemplo de arquitectura medieval.

Otra localidad que merece la pena visitar es Arenas de San Pedro, que combina historia y naturaleza. Pasear por sus calles es una experiencia memorable, y su entorno natural permite disfrutar de paseos por montañas y ríos cercanos. Finalmente, Hoyos del Espino es un pueblo pequeño pero encantador en la Sierra de Gredos. A pesar del paso del tiempo, mantiene su esencia más tradicional, y la cercanía a rutas de senderismo lo convierten en un lugar ideal para los amantes de la naturaleza.