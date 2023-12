Arabia Saudí prepara el mayor contrato de la historia para Jon Rahm

Después de romper el mercado de fichajes de fútbol este verano, Arabia Saudí está muy cerca de dar el mayor golpe de la historia en el golf. El país árabe podría haberle puesto encima de la mesa a Jon Rahm el mejor contrato de la historia del deporte después de que hace más de un año rechazara una primera oferta de unos 400 millones dólares.

Jon Rahm ya se encargó de rechazar una primera oferta en 2022 en el que Arabia Saudí le ofrecía una cifra algo menor de la que está a punto de aceptar ahora: 400 millones. El León de Barrika se encargaba de mostrar sus argumentos del porqué no aceptaba tal cantidad de dinero con la que podrían vivir sin problemas varias de sus generaciones: «Sí, el dinero es genial, pero cuando Kelley y yo vimos lo que pasaba y empezamos a hablar de ello, pensamos: ¿cambiaría nuestro estilo de vida si gano 400 millones de dólares? No, no cambiará nada».

Pero esta vez, el LIV Golf ha vuelto a la carga para hacerse con los servicios del golfista español. Los motivos por los que Rahm rechazó la oferta no eran económicos sino deportivos. Y es que el circuito saudí y el PGA Tour (al que pertenece Rahm) están a punto de firmar una alianza donde los golfistas del circuito saudí puede seguir disputando los torneos más importantes en América y Europa.

Además, a Jon no le convencía el formato de los torneos del LIV Golf donde se disputan en sólo tres días sin corte. «Tres días para mí no es un torneo de golf, y sin corte. Es así de simple. Quiero jugar contra los mejores del mundo en un formato que ha existido durante cientos de años», decía sobre incorporarse al circuito saudí.

«Amor al golf»

«Podría retirarme ahora mismo con lo que he hecho y vivir una vida muy feliz y no volver a jugar al golf. En realidad, nunca he jugado por razones económicas. Lo hago por amor a este deporte y quiero que sea contra los mejores del mundo. Siempre me ha interesado la historia y el legado, y en este momento el PGA Tour posee todo esto. Hay un significado cuando ganas ciertos torneos y eso me importa mucho», comentó por aquel entonces.

Son semanas en la que los rumores sobre la marcha de Jon Rahm se van acrecentando, pero parece que el León de Barrika no volverá a decir que no a los saudíes. Primero porque las nuevas condiciones del pacto entre el LIV Golf son beneficiosas para los golfistas del circuito saudí y segundo por los 500 millones de euros que le ofrecen desde el país árabe por únicamente firmar con ellos. Una cantidad de dinero infinito que implica el mayor contrato de la historia del deporte.