Beckham vuelve a juntar a Messi y Luis Suárez en el Inter de Miami

Luis Suárez está cerca de convertirse en nuevo futbolista del Inter de Miami y reencontrarse con su inseparable amigo Leo Messi y sus otros compañeros en el Barcelona como Jordi Alba y Sergio Busquets. Es un secreto a voces y el gran plan de un David Beckham que va a lograr juntar a los cuatro tenores del vestuario del conjunto azulgrana en la última etapa gloriosa del club catalán.

La oficialidad del acuerdo se hará cuando Luis Suárez finalice la temporada con Gremio, que disputa esta madrugada su último encuentro de la temporada ante el Fluminense. El delantero uruguayo nunca escondió su deseo de volver a reencontrarse con Leo Messi y finalmente parece que ocurrirá en el Inter de Miami. Pero no se trata de un reencuentro y ya, sino que la franquicia presidida por David Beckham tiene el ambicioso proyecto de ganar la Major League Soccer (MLS) la próxima temporada.

‘El Pistolero’, a sus 36 años, parece que disfrutará de su última aventura como futbolista. Y es que el propio futbolista declaró recientemente sus problemas de rodilla y la cantidad de medicación que debe tomar antes de cada partido para frenar ese dolor: «Las noches previas a los partidos me tomo tres pastillas y antes del partido me inyecto un Voltaren (antiinflamatorio), si no hago eso no puedo jugar».

Pero eso no le impedirá reencontrarse con su gran amigo. Según informa el Miami Herald, Luis Suárez tiene todo pactado con el Inter de Miami: «El acuerdo es inminente, pero Suárez aún no ha firmado con el Inter Miami porque Gremio todavía tiene su final de temporada como visitante contra Fluminense esta semana. Se espera que Suárez firme un contrato por un año y el club utilizará el Fondo de Adjudicación Específico (TAM) para mantener su salario por debajo del umbral de Jugador Franquicia».

Además, este mismo medio de Florida informa del salario que tendrá el uruguayo en el Inter de Miami. El todavía jugador de Gremio podría ocupar una de las tres vacantes de Jugador Designado del equipo, destinadas a aquellos jugadores que tienen salarios por encima de los 651.000 dólares, límite establecido en 2023.

Ídolo en Gremio

Resta una jornada para que Luis Suárez diga adiós a Gremio y abandone Brasil como una leyenda, lo que es y lo que se ha ganado en el césped del Arena do Gremio. El uruguayo se va del equipo brasileño con la clasificación de su equipo para la Copa Libertadores conseguida, sellada y firmada. El ex delantero de Liverpool, Barcelona o Atlético de Madrid ha conseguido un total de 27 goles y 17 asistencias, además de dos títulos en los 53 partidos en los que se ha enfundado la camiseta azul y negra.

Actualmente el Inter de Miami se encuentra en vacaciones después de no conseguir la clasificación para los playoffs de la MLS. Cabe destacar que el calendario de la liga norteamericana es completamente diferente a la europea y comenzarán la nueva temporada el próximo mes de enero. Será a finales de este mes de diciembre cuando los jugadores del Tata Martino regresen al Florida Blue Training Center para comenzar la pretemporada.