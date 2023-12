Messi: «Mi primera opción en verano era volver al Barcelona, pero no fue posible»

Leo Messi ha sido nombrado Atleta del Año por la revista Time. Después de recibir este premio, el futbolista argentino ha reconocido que su primera opción en verano era regresar al Barcelona, pero que finalmente «no fue posible». Arabia Saudí y el Inter de Miami de la MLS entraron en la pelea por hacerse con sus servicios y fue finalmente la franquicia presidida por David Beckham la que se llevó el gato el agua.

«La verdad es que afortunadamente tenía varias opciones sobre la mesa que eran interesantes, y tuve que analizarlas y pensar, incluso sopesarlas con mi familia, antes de tomar la decisión final de venir a Miami», comenta Leo Messi sobre todas las posibilidades que tuvo tras no renovar con el Paris Saint-Germain y dar por finalizada su estancia de dos años en la capital francesa.

Después, el ex futbolista del PSG confirma que regresar al Barcelona estaba dentro de sus planes. De hecho, era su primera opción: «Mi primera opción era volver a Barcelona, pero no fue posible», comienza el argentino. «Traté de regresar y no sucedió». Y es ahí donde tanto Arabia Saudí como Estados Unidos entraron en la pelea por hacerse con sus servicios: «También es cierto que después estuve pensando mucho en ir a la liga saudí, donde conozco el país y han creado una competición muy potente que puede convertirse en una liga importante en un futuro próximo».

«Como embajador de turismo del país, fue un destino que me atrajo, sobre todo porque he disfrutado todo lo que he visitado, por cómo está creciendo el fútbol en el país y por el esfuerzo que están poniendo en crear una competición de primer nivel», añade sobre la opción de irse a la Saudi Pro League, liga donde se encuentran jugadores como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema o Roberto Firmino, entre otros.

Sobre sus dos grandes opciones: «Era Arabia Saudí o la MLS, y ambas opciones me parecieron muy interesantes». Finalmente, el campeón del mundo el pasado año con Argentina en el Mundial de Qatar rechazó la opción de Arabia decantándose finalmente por los Estados Unidos.

Contrato de Messi en Miami

Según informa Time, revista que le ha dado este premio a Leo Messi, el contrato del argentino en la franquicia de Miami va mucho más lejos de los 20 millones de euros que cobra anualmente por jugar en el equipo. Además, el ex futbolista del Barcelona contará con una participación en la franquicia cuando este tome la decisión de poner fin a su carrera deportiva.

Una firma de un contrato que va mucho más allá de lo que haga Leo Messi dentro del terreno de juego. La importancia del argentino fuera de su actividad como futbolista trasciende a nivel global y es por ello que tanto el Inter de Miami como la propia MLS y el país norteamericano tenían el interés de contar con su presencia para el crecimiento de la liga a nivel internacional.